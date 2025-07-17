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Футбол

Немецкий клуб пытается выкупить хавбека Шахтера

Марлон Гомес заинтересовал РБ Лейпциг.
Сегодня, 12:25       Автор: Андрей Безуглый
Марлон Гомес / Getty Images
Марлон Гомес / Getty Images

Хавбек Шахтера Марлон Гомес заинтересовал немецкий гранд.

Как пишет Фабрицио Романо, РБ Лейпциг уже даже подал "горнякам" первое предложение.

Сумму трансфера инсайдер не называет, однако Шахтер отклонил сделку.

При этом немецкий клуб готов вести переговоры, а потому работает над новым предложением. Трансфермаркт оценивает бразильца в 10 млн евро.

Ранее также Динамо представило новую форму.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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