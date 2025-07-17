iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Динамо представило форму на сезон-2025/26

Киевляне остались в традиционных цветах.
Сегодня, 10:50       Автор: Андрей Безуглый
Андрей Ярмоленко / fcdynamo.kiev.ua
Андрей Ярмоленко / fcdynamo.kiev.ua

Динамо представило новые комплекты экипировки на сезон-2025/26.

Форма была разработана компаний New Balance и, как утверждается, была вдохновлена культурой Киева.

Домашний комплект выполнен в традиционном белом цвете с графическим принтом, который должен напоминать столичные граффити.

Выездная же форма синяя с подобным абстрактным принтом.

По словам New Balance, в форме была использована новая технология NB Dry, обеспечивающая лучшую вентиляцию и отвод влаги.

Напомним, что накануне Динамо проиграло контрольный поединок.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

Статьи по теме

Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли контрольный матч перед стартом в еврокубках Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли контрольный матч перед стартом в еврокубках
Польский клуб объявил о переходе защитника Динамо Польский клуб объявил о переходе защитника Динамо
Экс-нападающий Динамо завершил карьеру - источник Экс-нападающий Динамо завершил карьеру - источник
Трансферная цель Динамо из состава чемпиона Хорватии отказался от перехода Трансферная цель Динамо из состава чемпиона Хорватии отказался от перехода

Видео

Динамо представило форму на сезон-2025/26
Динамо представило форму на сезон-2025/26

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк потеряли позиции, Свентек ворвалась в тройку лучших
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером после победы на Уимблдоне, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ укрепил преимущество над конкурентами
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Шахтера с Ильвесом и другие поединки квалификации Лиги Европы и Лиги конференций
просмотров

Последние новости

Украина12:25
Немецкий клуб пытается выкупить хавбека Шахтера
Другие11:50
Чемпион мира в четвертый раз не смог сдать на права
Формула 111:20
Феттель признался, что намерен вернуться к гонкам
Украина10:50
Динамо представило форму на сезон-2025/26
Европа09:59
Челси вернулся к идее подписания звездного голкипера
Бокс09:45
Усик - Дюбуа: украинец и британец встретятся на пресс-конференции - онлайн-трансляция
Европа09:38
Реал решил избавиться от одного из защитников
Украина09:10
Календарь Шахтера: "горняки" проведут ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы
Бокс08:55
Усик и Дюбуа показали себя перед боем - видео открытой тренировки
Другие страны08:12
Цинциннати прервал рекордную голевую серию Месси в МЛС
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK