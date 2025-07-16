Динамо уступило Осиеку в недоигранном спарринге

Киевское Динамо потерпело третье поражение в межсезонье. Подопечные Александра Шовковского уступили хорватскому Осиеку в продолжавшемся 84 минуты поединке.

Балканцы едва на повели в дебюте, но Шопов пробил выше ворот. "Бело-синие" ответили в середине тайма. Сначала Ванат низовым ударом проверил бдительность кипера, а затем Пихаленок закрутил тому в руки со штрафного.

Осиек повел в счете на 37-й минуте. Это Якупович со штрафного отправил мяч в девятку ворот. Динамо могло сравнять счет усилиями Ярмоленко, но тот пробил рядом со штангой.

Во втором тайме моменты упустили и другие киевляне (Пихаленок, Ярмоленко). Началась же и закончилась половина массовой стычкой. В первом случае арбитр ограничился удалением Шапаренко, а во втором просто досрочно завершил матч.

Контрольный матч

Динамо – Осиек – 0:1

Гол: Якупович, 37

Динамо (1-й тайм): Нещерет – Караваев, Биловар, Михавко, Дубинчак – Михайленко, Шапаренко – Ярмоленко, Пихаленок, Кабаев – Ванат

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