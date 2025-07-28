Названа причина, почему Таловеров до сих пор не дебютировал за Сток Сити

Украинец не играл на сборах.

Защитник Сток Сити и сборной Украины Максим Таловеров до сих пор не дебютировал за новый клуб.

Наставник английского клуба Марк Робинс сообщил, что украинский футболист выбыл на некоторое время, ведь получил травму.

"В Испании во время сборов Макс потянул мышцы, но это незначительная травма. Поэтому он не смог сыграть в предыдущих матчах.

Тем не менее мне кажется, что сейчас он двигается нормально. Это огромный плюс для команды", – приводит слова Робинса Stoke-on-Trent Live.

Таловеров перебрался из Плимута в Сток Сити за 2 миллиона евро. Первый официальный матч английского клуба состоится 9 августа.

Ранее лидер Шахтера подтвердил интерес со стороны клубов из Турции.

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