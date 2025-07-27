Лидер Шахтера подтвердил интерес со стороны клубов из Турции

Донецкий Шахтер мог остаться без одного из лидеров.

Полузащитником «горняков» Артемом Бондаренко интересовались турецкие клубы. Об этом сказал сам игрок в комментарии клубной пресс-службе.

"Выходили на связь. Есть слухи, есть разговоры. Но это часть футбола, когда тобой кто-то интересуется, какие-то переговоры. Это нормально.

Я – часть Шахтера. Пока что это мой дом, поэтому некорректно говорить о других вариантах или других клубах", – цитирует слова Бондаренко официальный сайт украинского гранда.

Напомним, ранее сообщалось, что голкипером Шахтера интересуется новичок АПЛ.

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