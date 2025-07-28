Воспитанник Динамо присоединился к ПСВ

Воспитанник киевского Динамо Антон Мартынюк покинул Боруссию из немецкого Менхенгладбаха. Юный полузащитник перешел в ПСВ из нидерландского Эйндховена, сообщает Transfermarkt.

Украинец присоединился к команде U-19 гранда. У Мартынюка будет год, чтобы наработать на взрослый контракт. Если же атакующий хавбек пробьется в первую команду, то станет там вторым представителем Украины после Александра Зинченко.

Уроженец Киева Мартынюк занимался в структуре Динамо до полномасштабного вторжения РФ. Позже оказался в пражской Славии, а прошлый сезон провел в Боруссии М. В ряды сборных Украины юниор пока не приглашался.

Тем временем упомянутый Зинченко определился с местом продолжения карьеры.

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