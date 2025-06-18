iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити спокойно справился с марокканским соперником в своем стартовом матче КЧМ-2025

"Горожане" еще в первом тайме обеспечили себе преимущество над Видадом, без проблем сохранив его во втором.
Сегодня, 21:05       Автор: Игорь Мищук
Манчестер Сити обыграл Видад / Getty Images
Манчестер Сити обыграл Видад / Getty Images

В среду, 18 июня, Манчестер Сити в первом туре группового раунда Клубного чемпионата мира-2025 встречался с Видадом.

Английская команда в своем стартовом матче на турнире без проблем справилась с марокканским оппонентом, одержав победу со счетом 2:0.

Читай также: Клубный чемпионат мира: Трубин провел первый матч, Фламенго одержал победу

Манчестер Сити еще по итогам первого тайма обеспечил себе комфортное преимущество в два мяча, а после перерыва, не прилагая особых усилий, спокойно довел поединок до победы.

"Горожане" вышли вперед уже в дебюте встречи усилиями Фила Фодена, который успешно сыграл на добивании после сейва голкипера. Под конец первой половины матча счет удвоил Жереми Доку, замкнув на дальней подачу с углового от того же Фодена.

Источник: Getty Images

Последние минуты поединка Манчестер Сити провел вдесятером после удаления Рико Льюиса.

В другом матче первого тура в группе G в ночь на четверг, 19 июня, состоится матч между эмиратским Аль-Айном и итальянским Ювентусом.

Статистика матча Манчестер Сити - Видад Клубного чемпионата мира

Манчестер Сити - Видад 2:0

Голы: Фоден, 2, Доку, 42

Ожидаемые голы (xG): 1.92 - 0.54
Владение мячом: 68% - 32%
Удары: 15 - 12
Удары в створ: 6 - 2
Угловые: 9 - 4
Фолы: 10 - 10

Манчестер Сити: Эдерсон - Льюис, Аке, Рейс, О'Райли - Шерки (Холанд, 59), Рейндерс, Фоден (Родри, 59) - Савио (Нунес, 90+1), Мармуш (Гюндоган, 69), Доку (Бобб, 59).

Видад: Бенабид - Муфид, Мейерс (Мутараджи, 75), Гильерме, Бутуил, Муфи - Амрабат (Мальса, 61), Земрауи (Обенг, 61), Эль-Мубарик, Лорч (Азиз Ки, 84) - Маилула (Райхи, 46)

Предупреждение: Маилула.

Удаление: Льюис, 88.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Клубного чемпионата мира-2025.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити клубный чемпионат мира Клубный чемпионат мира-2025 Видад

Статьи по теме

Клубный чемпионат мира-2025: Интер потерял очки, победа Манчестер Сити, Реал сыграет с Аль-Хилялем Клубный чемпионат мира-2025: Интер потерял очки, победа Манчестер Сити, Реал сыграет с Аль-Хилялем
Манчестер Сити получил нового капитана Манчестер Сити получил нового капитана
Неймар рассказал о том, что им интересовался участник Клубного чемпионата мира Неймар рассказал о том, что им интересовался участник Клубного чемпионата мира
Ботафого одержал победу над Сиэтл Саундерс на КЧМ-2025 Ботафого одержал победу над Сиэтл Саундерс на КЧМ-2025

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Формула 122:22
Африканская трасса приблизилась к возвращению в Формулу-1
Бокс22:02
Названа арена, которая примет бой Альварес - Кроуфорд
Европа22:00
Чемпионат Европы U-21: Украина проиграла Нидерландам, Дания расписала ничью с Финляндией
Другие страны21:30
Клубный чемпионат мира-2025: Интер потерял очки, победа Манчестер Сити, Реал сыграет с Аль-Хилялем
НБА21:29
Дюрант заблокировал обмен к финалисту Западной конференции
Другие страны21:05
Манчестер Сити спокойно справился с марокканским соперником в своем стартовом матче КЧМ-2025
Европа20:56
Украина U-21 проиграла молодежке Нидерландов и покинула Евро-2025
Бокс20:35
Промоутер Дюбуа сообщил, сколько билетов уже продано на бой с Усиком
Украина20:13
Карпаты выкупили забивного легионера
Бокс19:46
"Это насмешка": Промоутер раскритиковал решение предоставить Пакьяо титульный бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK