Манчестер Сити спокойно справился с марокканским соперником в своем стартовом матче КЧМ-2025

"Горожане" еще в первом тайме обеспечили себе преимущество над Видадом, без проблем сохранив его во втором.

В среду, 18 июня, Манчестер Сити в первом туре группового раунда Клубного чемпионата мира-2025 встречался с Видадом.

Английская команда в своем стартовом матче на турнире без проблем справилась с марокканским оппонентом, одержав победу со счетом 2:0.

Читай также: Клубный чемпионат мира: Трубин провел первый матч, Фламенго одержал победу

Манчестер Сити еще по итогам первого тайма обеспечил себе комфортное преимущество в два мяча, а после перерыва, не прилагая особых усилий, спокойно довел поединок до победы.

"Горожане" вышли вперед уже в дебюте встречи усилиями Фила Фодена, который успешно сыграл на добивании после сейва голкипера. Под конец первой половины матча счет удвоил Жереми Доку, замкнув на дальней подачу с углового от того же Фодена.

Источник: Getty Images

Последние минуты поединка Манчестер Сити провел вдесятером после удаления Рико Льюиса.

В другом матче первого тура в группе G в ночь на четверг, 19 июня, состоится матч между эмиратским Аль-Айном и итальянским Ювентусом.

Статистика матча Манчестер Сити - Видад Клубного чемпионата мира

Манчестер Сити - Видад 2:0

Голы: Фоден, 2, Доку, 42

Ожидаемые голы (xG): 1.92 - 0.54

Владение мячом: 68% - 32%

Удары: 15 - 12

Удары в створ: 6 - 2

Угловые: 9 - 4

Фолы: 10 - 10

Манчестер Сити: Эдерсон - Льюис, Аке, Рейс, О'Райли - Шерки (Холанд, 59), Рейндерс, Фоден (Родри, 59) - Савио (Нунес, 90+1), Мармуш (Гюндоган, 69), Доку (Бобб, 59).

Видад: Бенабид - Муфид, Мейерс (Мутараджи, 75), Гильерме, Бутуил, Муфи - Амрабат (Мальса, 61), Земрауи (Обенг, 61), Эль-Мубарик, Лорч (Азиз Ки, 84) - Маилула (Райхи, 46)

Предупреждение: Маилула.

Удаление: Льюис, 88.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Клубного чемпионата мира-2025.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!