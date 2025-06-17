Клубный чемпионат мира: Трубин провел первый матч, Фламенго одержал победу
В ночь на вторник, 17 июня, состоялись матчи первого тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025.
Бока Хуниорс встречалась с Бенфикой. В середине первого тайма аргентинский коллектив забил два гола, однако перед перерывом Ди Мария реализовал пенальти.
После перерыва португальцы сумели восстановить ничейный результат благодаря голу Отаменди.
Отметим, что команды доигрывали поединок в неполных составах. Сначала был удален Белотти из Бенфики, а затем красную карточку получил Фигаль.
Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин провел всю игру на поле.
Бока Хуниорс -- Бенфика 2:2
Голы: Мерентьель, 21, Батталья, 27 - Ди Мария, 45+3 (пен), Отаменди, 84.
Ожидаемые голы (xG): 0.95 - 1.77
Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 10 - 8
Удары в створ: 2 - 3
Угловые: 4 - 7
Фолы: 13 - 8
Бока Хуниорс: Марчесин - Бланко, Коста, Фигаль, Адвинкула - Батталья, Паласиос (Аларкон, 66), Эррера (Бельмонте, 20) - Веласко (Хименес, 58), Сенон, Мерентьель (Себальйос, 65).
Бенфика: Трубин - Каррерас, Отаменди, Силва, Даль (Белотти, 46) - Санчеш (Кокджу, 61), Флорентину (Баррейро, 90) - Брума (Актюркоглу, 61), Аурснес, Ди Мария (Престианни, 77) - Павлидис.
Предупреждения: Паласиос, Коста - Каррерас, Павлидис.
Удаления: Эррера, 45, Фигаль, 88 - Белотти, 72.
В другой игре Фламенго обыграл туниский Эсперанс со счетом 2:0. Авторами голов стали Хёрхиан Де Арраскаэта и Луиз Араужо.
Фламенго - Эспаранс 2:0
Голы: Де Арраскаэта, 17, Араужо, 70.
Ожидаемые голы (xG): 1.24 - 0.14
Владение мячом: 69% - 31%
Удары: 11 - 6
Удары в створ: 4 - 2
Угловые: 3 - 3
Фолы: 20 - 19
Фламенго: Росси - Айртон Лукас, Перейра, Ортис, Варела - Жоржиньо (Аллан, 74), Пульгар - Жерсон (Плата, 65), Де Арраскаэта (Майкл, 73), Араужо (Эвертон, 90+1) - Педру (Энрике, 65).
Эсперанс: Бен Саид - Бен Хамида, Тугай, Мериах, Бен Али (Бушниба, 84) - Огбелу, Геничи (Дербали, 75) - Белайли, Жебали (Конате, 46), Ян Сассе (Моквана, 46) - Родриго Родригеш (Жабри, 75).
Предупреждения: Энрике - Бен Али, Белайли, Геничи, Тугай.
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