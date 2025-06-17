iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Клубный чемпионат мира: Трубин провел первый матч, Фламенго одержал победу

Зрители увидели большое количество голов.
Сегодня, 07:50       Автор: Митя Шитко
Бенфика / Getty Images
Бенфика / Getty Images

В ночь на вторник, 17 июня, состоялись матчи первого тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025.

Бока Хуниорс встречалась с Бенфикой. В середине первого тайма аргентинский коллектив забил два гола, однако перед перерывом Ди Мария реализовал пенальти.

После перерыва португальцы сумели восстановить ничейный результат благодаря голу Отаменди.

Источник: Getty Images

Отметим, что команды доигрывали поединок в неполных составах. Сначала был удален Белотти из Бенфики, а затем красную карточку получил Фигаль.

Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин провел всю игру на поле.

Бока Хуниорс -- Бенфика 2:2
Голы: Мерентьель, 21, Батталья, 27 - Ди Мария, 45+3 (пен), Отаменди, 84.

Ожидаемые голы (xG): 0.95 - 1.77
Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 10 - 8
Удары в створ: 2 - 3
Угловые: 4 - 7
Фолы: 13 - 8

Бока Хуниорс: Марчесин - Бланко, Коста, Фигаль, Адвинкула - Батталья, Паласиос (Аларкон, 66), Эррера (Бельмонте, 20) - Веласко (Хименес, 58), Сенон, Мерентьель (Себальйос, 65).

Бенфика: Трубин - Каррерас, Отаменди, Силва, Даль (Белотти, 46) - Санчеш (Кокджу, 61), Флорентину (Баррейро, 90) - Брума (Актюркоглу, 61), Аурснес, Ди Мария (Престианни, 77) - Павлидис.

Предупреждения: Паласиос, Коста - Каррерас, Павлидис.

Удаления: Эррера, 45, Фигаль, 88 - Белотти, 72.

В другой игре Фламенго обыграл туниский Эсперанс со счетом 2:0. Авторами голов стали Хёрхиан Де Арраскаэта и Луиз Араужо.

Источник: Getty Images

Фламенго - Эспаранс 2:0
Голы: Де Арраскаэта, 17, Араужо, 70.

Ожидаемые голы (xG): 1.24 - 0.14
Владение мячом: 69% - 31%
Удары: 11 - 6
Удары в створ: 4 - 2
Угловые: 3 - 3
Фолы: 20 - 19

Фламенго: Росси - Айртон Лукас, Перейра, Ортис, Варела - Жоржиньо (Аллан, 74), Пульгар - Жерсон (Плата, 65), Де Арраскаэта (Майкл, 73), Араужо (Эвертон, 90+1) - Педру (Энрике, 65).

Эсперанс: Бен Саид - Бен Хамида, Тугай, Мериах, Бен Али (Бушниба, 84) - Огбелу, Геничи (Дербали, 75) - Белайли, Жебали (Конате, 46), Ян Сассе (Моквана, 46) - Родриго Родригеш (Жабри, 75).

Предупреждения: Энрике - Бен Али, Белайли, Геничи, Тугай.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Стали известны потенциальные соперники Шахтера в квалификации Лиги Европы Стали известны потенциальные соперники Шахтера в квалификации Лиги Европы
"Мы допустили две ошибки": Трубин оценил дебютную игру на Клубном чемпионате мира "Мы допустили две ошибки": Трубин оценил дебютную игру на Клубном чемпионате мира
ТОП-10 моментов НБА: эффектный данк Несмита возглавил рейтинг ТОП-10 моментов НБА: эффектный данк Несмита возглавил рейтинг
Клубный чемпионат мира-2025: первые матчи Боруссии Дортмунд и Интера Клубный чемпионат мира-2025: первые матчи Боруссии Дортмунд и Интера

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Лига Европы11:14
Стали известны потенциальные соперники Шахтера в квалификации Лиги Европы
Другие страны10:50
"Мы допустили две ошибки": Трубин оценил дебютную игру на Клубном чемпионате мира
НБА10:25
ТОП-10 моментов НБА: эффектный данк Несмита возглавил рейтинг
Другие страны10:05
Клубный чемпионат мира-2025: первые матчи Боруссии Дортмунд и Интера
Украина09:45
Дебютант сборной Украины покинул Александрию
НБА09:20
Плей-офф НБА: Оклахома вышла вперед в финальной серии против Индианы
Легкая атлетика09:00
"Посоревнуемся с ним": Дюплантис прокомментировал прыжок 12-летнего украинца, который побил его рекорд
Европа08:30
Футбол сегодня: Интер стартует на Клубном чемпионате мира-2025, матчи на молодежном Евро
Европа08:10
Уокер может стать одноклубником футболиста сборной Украины
Другие страны07:50
Клубный чемпионат мира: Трубин провел первый матч, Фламенго одержал победу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK