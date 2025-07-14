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Футбол

Представлена символическая сборная КЧМ-2025

В команду турнира попали четыре игрока Челси.
Сегодня, 18:58       Автор: Игорь Мищук
Челси выиграл КЧМ-2025 / Getty Images
Челси выиграл КЧМ-2025 / Getty Images

Лондонский Челси накануне одержал разгромную победу со счетом 3:0 над ПСЖ в финале Клубного чемпионата мира-2025, став триумфатором соревнований.

По итогам турнира эксперты официального транслятора мирового первенства среди клубов DAZN представили символическую сборную.

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В команду турнира попали четыре игрока победителей, а также три представителя финалиста.

  • Вратарь: Яссин Буну (Аль-Хиляль)
  • Защитники: Марк Кукурелья (Челси), Тьяго Силва (Флуминенсе), Маркиньос (ПСЖ), Ашраф Хакими (ПСЖ)
  • Полузащитники: Витинья (ПСЖ), Энцо Фернандес (Челси), Коул Палмер (Челси), Педру Нету (Челси)
  • Нападающие: Гонсало Гарсия (Реал Мадрид), Джон Ариас (Флуминенсе)

Напомним, ранее был назван лучший игрок КЧМ-2025.

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