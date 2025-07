Представлена символическая сборная КЧМ-2025

Лондонский Челси накануне одержал разгромную победу со счетом 3:0 над ПСЖ в финале Клубного чемпионата мира-2025, став триумфатором соревнований.

По итогам турнира эксперты официального транслятора мирового первенства среди клубов DAZN представили символическую сборную.

В команду турнира попали четыре игрока победителей, а также три представителя финалиста.

