Представлена символическая сборная КЧМ-2025
Лондонский Челси накануне одержал разгромную победу со счетом 3:0 над ПСЖ в финале Клубного чемпионата мира-2025, став триумфатором соревнований.
По итогам турнира эксперты официального транслятора мирового первенства среди клубов DAZN представили символическую сборную.
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В команду турнира попали четыре игрока победителей, а также три представителя финалиста.
- Вратарь: Яссин Буну (Аль-Хиляль)
- Защитники: Марк Кукурелья (Челси), Тьяго Силва (Флуминенсе), Маркиньос (ПСЖ), Ашраф Хакими (ПСЖ)
- Полузащитники: Витинья (ПСЖ), Энцо Фернандес (Челси), Коул Палмер (Челси), Педру Нету (Челси)
- Нападающие: Гонсало Гарсия (Реал Мадрид), Джон Ариас (Флуминенсе)
The best of the best 👌— DAZN Football (@DAZNFootball) July 14, 2025
DAZN Editorial’s Team of the Tournament 🔥
GLOBAL HOME OF FOOTBALL | Every Match. Every Moment. | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/neKbHBebuo
Напомним, ранее был назван лучший игрок КЧМ-2025.
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