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Футбол

Хавбек Челси стал лучшим игроком КЧМ

Коул Палмер провел отличный турнир.
Сегодня, 07:20       Автор: Андрей Безуглый
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

Полузащитник Челси Коул Палмер был признан лучшим игроком клубного ЧМ.

Напомним, что в финале лондонцы разгромили ПСЖ, а сам Палмер отметился двумя голами и ассистом.

После матча ФИФА раздала награды, и 23-летний англичанин был признан лучшим игроком всего турнира.

Лучшим голкипером был признан также игрок Челси Роберт Санчес, а вот лучшим молодым футболистом стал игрок ПСЖ Дезире Дуэ.

С результатами клубного ЧМ вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Коул Палмер

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