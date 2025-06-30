Бавария с помощью дубля Кейна переиграла Фламенго
В рамках Клубного чемпионата мира Бавария встретилась с Фламенго.
Мюнхенцы удачно начали матч, хотя сначала им помог автогол Эрика Пульгара, но еще до 10-й минуты они и сами отличились мячом в ворота Фламенго. Его автором стал Гарри Кейн.
До перерыва "красно-черные" смогли отквитать один мяч усилиями Жерсона, но Бавария очень быстро восстановила свое преимущество в два гола благодаря великолепному голу Леона Горецки.
Во второй 45-минутке Фламенго снова сократил отставание до минимума. Жоржиньо отличился с пенальти.
Однако, дожать подопечные Филипе Луиса не смогли. Зато они пропустили еще один мяч, снова от Гарри Кейна.
В четвертьфинале Бавария встретится с ПСЖ. Матч состоится 5 июля.
Фламенго - Бавария 2:4
Голы: Жерсон, 34, Жоржиньо (пен), 55 - Пульгар (автогол), 6, Кейн, 9, 73, Горецка, 41
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