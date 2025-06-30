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Футбол

Бавария с помощью дубля Кейна переиграла Фламенго

Мюнхенцы справились с "красно-черными", которые попытались навязать им борьбу.
Сегодня, 01:07       Автор: Василий Медвидь

В рамках Клубного чемпионата мира Бавария встретилась с Фламенго.

Мюнхенцы удачно начали матч, хотя сначала им помог автогол Эрика Пульгара, но еще до 10-й минуты они и сами отличились мячом в ворота Фламенго. Его автором стал Гарри Кейн.

До перерыва "красно-черные" смогли отквитать один мяч усилиями Жерсона, но Бавария очень быстро восстановила свое преимущество в два гола благодаря великолепному голу Леона Горецки.

Во второй 45-минутке Фламенго снова сократил отставание до минимума. Жоржиньо отличился с пенальти.

Однако, дожать подопечные Филипе Луиса не смогли. Зато они пропустили еще один мяч, снова от Гарри Кейна.

В четвертьфинале Бавария встретится с ПСЖ. Матч состоится 5 июля.

Фламенго - Бавария 2:4

Голы: Жерсон, 34, Жоржиньо (пен), 55 - Пульгар (автогол), 6, Кейн, 9, 73, Горецка, 41

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