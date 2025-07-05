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Футбол

ПСЖ одолел Баварию в четвертьфинале Клубного ЧМ-2025

Триумфатор Лиги чемпионов идет к мировому титулу.
Сегодня, 21:08       Автор: Антон Федорцив
Пари Сен-Жермен / Getty Images
Пари Сен-Жермен / Getty Images

К середине первого тайма команда Луиса Энрике упустила две возможности. Дважды чемпиона Германии подвел Олисе. Именно после его потерь Дуэ пробил рядом со штангой, а Кварацхелия не попал в угол после прострела Хакими.

Впоследствии Руис с дистанции пробил выше ворот. В ответ Олисе проверил бдительность Доннаруммы выстрелом в дальний с угла штрафной. Позже Кейн не попал в створ, а Нойер самостоятельно ликвидировал прорыв Кварацхелии.

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На старте второй половины выход один на один с кипером не реализовал Барколя. Следующий момент возник на 74-й минуте, когда после ошибки Нойера Дембеле чудом не попал в ворота. Зато воспользовался шансом Дуэ, замкнув передачу Невеша.

Бавария бросилась вперед. В то же время ПСЖ в обороне счета не сторонился фолов и завершил матч вдевятером после удалений Пачо и Эрнандеса. Но в меньшинстве французский гранд забил усилиями Дембеле в контратаке – 2:0 в итоге.

Статистика матча ПСЖ – Бавария 1/4 финала Клубного чемпионата мира

ПСЖ – Бавария – 2:0
Голы: Дуэ, 78, Дембеле, 90+7

Ожидаемые голы (xG): 2.01 - 0.60
Владение мячом: 46 % - 54 %
Удары: 11 - 13
Удары в створ: 5 - 5
Угловые: 0 - 4
Фолы: 12 - 13

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш – Витинья – Невеш, Руис (Заир-Эмери, 80) – Барколя (Дембеле, 70), Дуэ (Эрнандес, 79), Кварацхелия (Бералдо, 84)

Бавария: Нойер – Лаймер, Упамекано, Та, Станишич (Бойи, 33, Геррейро, 88) – Киммих, Павлович (Горецка, 80) – Олисе, Мусиала (Гнабри, 46), Коман (Мюллер, 80) – Кейн

Предупреждения: Дуэ – Лаймер

Удаления: Пачо, 83, Эрнандес, 90+2

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