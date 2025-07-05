iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лидер Баварии получил жуткую травму в матче с ПСЖ

Джамал Мусиала пройдет длительный период восстановления.
Сегодня, 20:18       Автор: Василий Медвидь

Лидер Баварии Джамал Мусиала не доиграл матч против ПСЖ в рамках Клубного чемпионата мира из-за жуткой травмы.

Джамал столкнулся с Джанлуиджи Доннаруммой, пытаясь добраться до мяча первым. Немец вывихнул стопу в голеностопном суставе.

Точные сроки восстановления Мусиалы пока неизвестны, поскольку он должен пройти полноценное восстановление, в ходе которого медицинский штаб Баварии определит, есть ли у полузащитника перелом.

Стоит отметить, что похожее повреждение в прошлом сезоне было у Руслана Малиновского.

Напомним, на ISPORT есть результаты и расписание Клубного чемпионата мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария джамал мусиала

Статьи по теме

ПСЖ одолел Баварию в четвертьфинале Клубного ЧМ-2025 ПСЖ одолел Баварию в четвертьфинале Клубного ЧМ-2025
Бавария, Ливерпуль и Тоттенхэм нацелились на французского защитника Бавария, Ливерпуль и Тоттенхэм нацелились на французского защитника
Бавария пыталась перехватить трансферную цель Челси Бавария пыталась перехватить трансферную цель Челси
Бавария согласовала договор с лучшим бомбардиром молодежного Евро-2025 Бавария согласовала договор с лучшим бомбардиром молодежного Евро-2025

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: ПСЖ - Бавария, Реал - Боруссия Д и матчи на женском чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Европа22:32
Клубы из АПЛ и Саудовской Аравии заинтересованы в нападающем Челси
Формула 121:59
Ферстаппен повторил рекорд Феттеля
Легкая атлетика21:52
Кохан стал бронзовым призером этапа Бриллиантовой лиги в США
Другие страны21:30
Клубный чемпионат мира-2025: Реал Мадрид - Боруссия Д сыграют в четвертьфинале, ПСЖ прошел Баварию на пути в полуфинал
Европа21:24
Звезда сборной Англии проведет юбилейную игру
Другие страны21:08
ПСЖ одолел Баварию в четвертьфинале Клубного ЧМ-2025
Теннис20:55
Действующая чемпионка Уимблдона вылетела из турнира в 1/16 финала
Украина20:48
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели поражение от Кишварды
Формула 120:40
Руководитель Феррари упрекнул пилотов за неудачную квалификацию Гран-при Великобритании
Европа20:18
Лидер Баварии получил жуткую травму в матче с ПСЖ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK