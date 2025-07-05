Лидер Баварии получил жуткую травму в матче с ПСЖ

Лидер Баварии Джамал Мусиала не доиграл матч против ПСЖ в рамках Клубного чемпионата мира из-за жуткой травмы.

Джамал столкнулся с Джанлуиджи Доннаруммой, пытаясь добраться до мяча первым. Немец вывихнул стопу в голеностопном суставе.

Точные сроки восстановления Мусиалы пока неизвестны, поскольку он должен пройти полноценное восстановление, в ходе которого медицинский штаб Баварии определит, есть ли у полузащитника перелом.

Стоит отметить, что похожее повреждение в прошлом сезоне было у Руслана Малиновского.

Напомним, на ISPORT есть результаты и расписание Клубного чемпионата мира.

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