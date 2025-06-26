Интер в матче с двумя удалениями обыграл Ривер Плейт, разгромная победы Монтеррея

Завершился третий тур Клубного чемпионата мира в группе Е.

Итальянский Интер встречался с аргентинским Ривер Плейтом. Судьба противостояния определилась во втором тайме.

Сначала Ривер Плейт остался в меньшинстве после удаления Мартинеса, который получил прямую красную карточку.

Затем Интер дважды поразил ворота соперника. Авторами голов стали Эспозито и Бастони.

В компенсированное время аргентинцы остались в девятером. Вторую желтую карточку получил Монтиэль.

Статистика матча Интер - Ривер Плейт Клубного чемпионата мира

Интер Милан (Италия) – Ривер Плейт (Аргентина) – 2:0

Голы: Эспозито, 72, Бастони, 90+3

Удаления: Лукас Мартинес, 65, Монтиель, 90+5

Ожидаемые голы (xG): 2.04 - 0.59

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 16-10

Удары в створ: 3-2

Угловые: 4-4

Мексиканский Монтеррей встречался с японской Уравой.

Вопрос о победителе матча был снят еще в первом тайме, в котором Монтеррей забил трижды.

После перерыва мексиканцы забили четвертый мяч в ворота соперника.

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Статистика матча Урава - Монтеррей Клубного чемпионата мира

Урава (Япония) – Монтеррей (Мексика) – 0:4

Голы: Деосса, 30, Бертераме, 34, 90+7, Корона, 38

Ожидаемые голы (xG): 0.51 - 2.33

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 10-18

Удары в створ: 2-7

Угловые: 9-4

В плей-офф вышли Интер и Монтеррей. Миланский клуб в 1/8 финала встретится с Флуминенсе (Бразилия), а мексиканский коллектив сыграет против Боруссии Дортмунд (Германия).

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