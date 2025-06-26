Боруссия Д переиграла Ульсан, Флуминенсе расписал ничью с Мамелоди Сандаунз
Дортмундские "шмели" быстро захватили инициативу в противостоянии с корейским Ульсаном. К экватору первого тайма моменты упустили Гирасси (дважды) и Рюэрсон. Впоследствии первый еще два раза не переиграл кипера, а Беллингем немного не попал в девятку.
В конце концов, Боруссия Д повела на 36-й минуте. Тот же Беллингем в хаосе в чужой штрафной отдал на Свенссона, а тот прошил вратаря. Во второй половине моментов было меньше. Ульсан мог отыграться, но Кобель парировал удар Ли – 0:1 в итоге.
Статистика матча Боруссия Д – Ульсан Клубного чемпионата мира
Боруссия Д – Ульсан – 1:0
Гол: Свенссон, 36
Ожидаемые голы (xG): 3.36 - 0.23
Владение мячом: 60 % - 40 %
Удары: 28 - 3
Удары в створ: 11 - 3
Угловые: 6 - 1
Фолы: 10 - 11
В дебюте второго поединка могли повести Сандаунс. Впрочем, с ударами Мэтьюса и Лунги справился Фабио. "Трехцветные Рио" активизировались перед перерывом – Ариас диагональным ударом не попал в угол, а Нонато с линии штрафной пробил мимо.
Во втором тайме самый реальный момент забить упустил Флуминенсе. Это Кано после прострела Ариаса в падении проверил на крепость каркас ворот. В конце концов, команды завершили матч без голов.
Статистика матча Мамелоди Сандаунз – Флуминенсе Клубного чемпионата мира
Мамелоди Сандаунз – Флуминенсе – 0:0
Ожидаемые голы (xG): 0.71 - 0.32
Владение мячом: 68 % - 32 %
Удары: 7 - 6
Удары в створ: 3 - 0
Угловые: 4 - 1
Фолы: 13 - 12
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!