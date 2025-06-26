Боруссия Д переиграла Ульсан, Флуминенсе расписал ничью с Мамелоди Сандаунз

Дортмундские "шмели" быстро захватили инициативу в противостоянии с корейским Ульсаном. К экватору первого тайма моменты упустили Гирасси (дважды) и Рюэрсон. Впоследствии первый еще два раза не переиграл кипера, а Беллингем немного не попал в девятку.

В конце концов, Боруссия Д повела на 36-й минуте. Тот же Беллингем в хаосе в чужой штрафной отдал на Свенссона, а тот прошил вратаря. Во второй половине моментов было меньше. Ульсан мог отыграться, но Кобель парировал удар Ли – 0:1 в итоге.

Статистика матча Боруссия Д – Ульсан Клубного чемпионата мира

Боруссия Д – Ульсан – 1:0

Гол: Свенссон, 36

Ожидаемые голы (xG): 3.36 - 0.23

Владение мячом: 60 % - 40 %

Удары: 28 - 3

Удары в створ: 11 - 3

Угловые: 6 - 1

Фолы: 10 - 11

В дебюте второго поединка могли повести Сандаунс. Впрочем, с ударами Мэтьюса и Лунги справился Фабио. "Трехцветные Рио" активизировались перед перерывом – Ариас диагональным ударом не попал в угол, а Нонато с линии штрафной пробил мимо.

Во втором тайме самый реальный момент забить упустил Флуминенсе. Это Кано после прострела Ариаса в падении проверил на крепость каркас ворот. В конце концов, команды завершили матч без голов.

Статистика матча Мамелоди Сандаунз – Флуминенсе Клубного чемпионата мира

Мамелоди Сандаунз – Флуминенсе – 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0.71 - 0.32

Владение мячом: 68 % - 32 %

Удары: 7 - 6

Удары в створ: 3 - 0

Угловые: 4 - 1

Фолы: 13 - 12

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