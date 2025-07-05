Флуминенсе обыграл Аль-Хиляль по пути в полуфинал Клубного ЧМ-2025

Первый момент бразильские "трехцветные" упустили на 18-й минуте. Это Нонато пробил выше ворот с линии штрафной после заброса Ариаса из глубины. А перед перерывом Флуминенсе повел – Фуэнтес покатил на Мартинелли, а тот уложил в дальний угол.

Аль-Хиляль мог отыграться еще в первом тайме. Однако, Фабио парировал удар Кулибали головой после стандарта. Зато всё сложилось в начале второй половины. На этот раз Маркос Леонардо прошил голкипера с паса того же Кулибали после углового.

Вскоре команды обменялись моментами. Кано не смог переиграть Буну во время выхода один на один, а выстрел Милинковича-Савича с дистанции стал добычей вратаря "трехцветных". Позже Аль-Харби с отскока пробил выше ворот.

Решающий эпизод произошел на 70-й минуте. С ударом Эркулеса издалека справился голкипер, но мяч подхватил Шавьер и вернул на партнера. Тот со второй попытки отправил мяч в левый угол ворот аравийского гранда – 2:1 в итоге.

Статистика матча Флуминенсе – Аль-Хиляль 1/4 финала Клубного чемпионата мира

Флуминенсе – Аль-Хиляль – 2:1

Голы: Мартинелли, 40, Эркулес, 70 – Маркос Леонардо, 51

Ожидаемые голы (xG): 0.74 - 0.83

Владение мячом: 43 % - 57 %

Удары: 10 - 14

Удары в створ: 3 - 3

Угловые: 4 - 12

Фолы: 13 - 12

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