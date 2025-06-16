iSport.ua
Русский Українська
Футбол

ПСЖ уверенно обыграл Атлетико в первом туре клубного ЧМ

Мадридцы провели всю игру вторым номером.
Сегодня, 00:04       Автор: Андрей Безуглый
ПСЖ - Атлетико / Getty Images
ПСЖ - Атлетико / Getty Images

В воскресенье, 15 июня, ПСЖ сыграл с Атлетико в первом туре группового этапа клубного ЧМ.

Мадридцы попытались забить быстрый гол, однако удар Альвареса разминулся со штангой. После этого инициатива полностью перешла парижанам, и уже на 19-й минуте Руис точным ударом открыл счет в матче.

ПСЖ продолжил полностью контролировать матч и после забитого гола, однако моментов практически не создавал. В концовке тайма Гризманн имел отличній шанс, но не сумел переиграть Доннарумму. А в ответ Витинья сразу же забил второй мяч.

Во втором тайме в матче почти ничего не изменилось. Атлетико защищался и отчаянно искал пространство для контратак. Одна из таких завершилась голом Альвареса на 57-й минуте, но VAR отменил взятие ворот.

На 78й минуте Клеман Лангле получил вторую желтую карточку за разговоры и покинул поле, подставив свою команду. В большинстве ПСЖ забил еще один гол, доведя счет до уверенной победы.

А уже в компенсированное время испанский клуб еще и привез пенальти в свои ворота, позволив Ли Кан Ину довести счет до разгромного.

Статистика матча клубного ЧМ ПСЖ - Атлетико

ПСЖ - Атлетико 4:0
Голы: Руис, 19, Витинья, 45+2, Маюлу, 87, Ли Кан Ин (пенальти), 90+7

Ожидаемые голы (xG): 1.39 - 0.89
Владение мячом: 74% - 26%
Удары: 16 - 5
Удары в створ: 11 - 1
Угловые: 4 - 2
Фолы: 8 - 7

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид ПСЖ

Статьи по теме

Энрике: Клубный чемпионат мира имеет серьезное будущее и может стать эталонным турниром Энрике: Клубный чемпионат мира имеет серьезное будущее и может стать эталонным турниром
Романо обновил статус перехода Забарного в ПСЖ Романо обновил статус перехода Забарного в ПСЖ
Испанский гранд отказался от трансфера звезды Милана Испанский гранд отказался от трансфера звезды Милана
Победитель Лиги чемпионов презентовал новую домашнюю форму Победитель Лиги чемпионов презентовал новую домашнюю форму

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к первой десятке, Швентек снова потеряла позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, Алькарас остался вторым, а Сачко приблизился ко второй сотне
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Формула 100:45
Норрис: Это было еще тупее, чем может показаться
Киберспорт00:29
NaVi сыграют с лучшей командой мира на BLAST.tv Austin Major 2025
Футбол00:04
ПСЖ уверенно обыграл Атлетико в первом туре клубного ЧМ
Вчера, 23:52
23:52
Дания U-21 гарантировала себе плей-офф молодежного Евро, переиграв Нидерланды
Формула 123:39
Антонелли - третий самый молодой пилот на подиуме Формулы-1
Европа23:33
Бавария установила рекорд Клубного чемпионата мира
Киберспорт23:19
NaVi Junior сыграют против OG за путевку на TI-2025
Формула 123:01
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
Европа22:59
Новичок Ман Сити: Я пришел сюда, чтобы выиграть Золотой мяч
Формула 122:55
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK