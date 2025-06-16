ПСЖ уверенно обыграл Атлетико в первом туре клубного ЧМ

В воскресенье, 15 июня, ПСЖ сыграл с Атлетико в первом туре группового этапа клубного ЧМ.

Мадридцы попытались забить быстрый гол, однако удар Альвареса разминулся со штангой. После этого инициатива полностью перешла парижанам, и уже на 19-й минуте Руис точным ударом открыл счет в матче.

ПСЖ продолжил полностью контролировать матч и после забитого гола, однако моментов практически не создавал. В концовке тайма Гризманн имел отличній шанс, но не сумел переиграть Доннарумму. А в ответ Витинья сразу же забил второй мяч.

Во втором тайме в матче почти ничего не изменилось. Атлетико защищался и отчаянно искал пространство для контратак. Одна из таких завершилась голом Альвареса на 57-й минуте, но VAR отменил взятие ворот.

На 78й минуте Клеман Лангле получил вторую желтую карточку за разговоры и покинул поле, подставив свою команду. В большинстве ПСЖ забил еще один гол, доведя счет до уверенной победы.

А уже в компенсированное время испанский клуб еще и привез пенальти в свои ворота, позволив Ли Кан Ину довести счет до разгромного.

Статистика матча клубного ЧМ ПСЖ - Атлетико

ПСЖ - Атлетико 4:0

Голы: Руис, 19, Витинья, 45+2, Маюлу, 87, Ли Кан Ин (пенальти), 90+7

Ожидаемые голы (xG): 1.39 - 0.89

Владение мячом: 74% - 26%

Удары: 16 - 5

Удары в створ: 11 - 1

Угловые: 4 - 2

Фолы: 8 - 7

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