Бенфика с Трубиным разнесла новозеландского соперника на КЧМ-2025

Окленд Сити пропустил уже не десять, но снова был разгромлен.

В пятницу, 20 июня, во втором туре группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 в Орландо португальская Бенфика провела матч против новозеландского Окленд Сити.

После поражения 0:10 от Баварии в первом поединке команда из Океании в этот раз пропустила меньше, но все же снова сокрушительно уступила со счетом 0:6.

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Бенфика ожидаемо владела ощутимой инициативой, но смогла выйти вперед только под занавес первого тайма благодаря пенальти, который реализовал Анхель Ди Мария.

В перерыве игра была приостановлена из-за непогоды, а когда матч возобновился после паузы, затянувшейся более чем на два часа, лиссабонская команда сполна реализовала свое преимущество в классе. Голы на свой счет записали Вангелис Павлидис, Ренату Саншеш, дубль оформил Леандру Баррейру, а Ди Мария также забил второй, снова успешно пробив в одиннадцатиметровой отметки.

Ворота португальской команды в этом поединке защищал украинский голкипер Анатолий Трубин.

Бенфика с четырьмя очками вышла на первое место в группе С. Бавария и Бока Хуниорс свой матч второго тура проведут в ночь на субботу, 21 июня.

Статистика матча Бенфика - Окленд Сити Клубного чемпионата мира

Бенфика - Окленд Сити 6:0

Голы: Ди Мария, 45+8 (пен.), 90+8 (пен.), Павлидис, 53, Саншеш, 63, Баррейру, 76, 78

Ожидаемые голы (xG): 5.71 - 0.12

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 32 - 4

Удары в створ: 16 - 2

Угловые: 7 - 1

Фолы: 11 - 6

Бенфика: Трубин - Баррейру, А. Силва (Байрами, 86), Отаменди, Каррерас - Аурснес (Гоувея, 71), Кекчю (Саншеш, 61) - Ди Мария, Престианни (Регу, 71), Актюркоглу (Шельдеруп, 61) - Павлидис.

Окленд Сити: Герроу - Лагос, Митчелл, ден Гейер (Грей, 81), Боксолл, Белл - Чжоу, Илич (Мануэль, 59) - Ю (Эллис, 59), Беван (де Врис, 73), Зеб (Мейникум, 59).

Предупреждения: Каррерас, Кекчю, Байрами.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Клубного чемпионата мира-2025.

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