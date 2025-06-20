Бенфика с Трубиным разнесла новозеландского соперника на КЧМ-2025
В пятницу, 20 июня, во втором туре группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 в Орландо португальская Бенфика провела матч против новозеландского Окленд Сити.
После поражения 0:10 от Баварии в первом поединке команда из Океании в этот раз пропустила меньше, но все же снова сокрушительно уступила со счетом 0:6.
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Бенфика ожидаемо владела ощутимой инициативой, но смогла выйти вперед только под занавес первого тайма благодаря пенальти, который реализовал Анхель Ди Мария.
В перерыве игра была приостановлена из-за непогоды, а когда матч возобновился после паузы, затянувшейся более чем на два часа, лиссабонская команда сполна реализовала свое преимущество в классе. Голы на свой счет записали Вангелис Павлидис, Ренату Саншеш, дубль оформил Леандру Баррейру, а Ди Мария также забил второй, снова успешно пробив в одиннадцатиметровой отметки.
Ворота португальской команды в этом поединке защищал украинский голкипер Анатолий Трубин.
Бенфика с четырьмя очками вышла на первое место в группе С. Бавария и Бока Хуниорс свой матч второго тура проведут в ночь на субботу, 21 июня.
Статистика матча Бенфика - Окленд Сити Клубного чемпионата мира
Бенфика - Окленд Сити 6:0
Голы: Ди Мария, 45+8 (пен.), 90+8 (пен.), Павлидис, 53, Саншеш, 63, Баррейру, 76, 78
Ожидаемые голы (xG): 5.71 - 0.12
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 32 - 4
Удары в створ: 16 - 2
Угловые: 7 - 1
Фолы: 11 - 6
Бенфика: Трубин - Баррейру, А. Силва (Байрами, 86), Отаменди, Каррерас - Аурснес (Гоувея, 71), Кекчю (Саншеш, 61) - Ди Мария, Престианни (Регу, 71), Актюркоглу (Шельдеруп, 61) - Павлидис.
Окленд Сити: Герроу - Лагос, Митчелл, ден Гейер (Грей, 81), Боксолл, Белл - Чжоу, Илич (Мануэль, 59) - Ю (Эллис, 59), Беван (де Врис, 73), Зеб (Мейникум, 59).
Предупреждения: Каррерас, Кекчю, Байрами.
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Клубного чемпионата мира-2025.
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