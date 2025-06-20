Фламенго нанес поражение Челси в матче КЧМ-2025

Английская команда не удержала минимальное преимущество, трижды пропустив от бразильцев.

В пятницу, 20 июня, в рамках второго тура группового раунда Клубного чемпионата мира-2025 в Филадельфии встречались бразильский Фламенго и английский Челси.

Лондонская команда вела в противостоянии с минимальным преимуществом, но "красно-черные" во втором тайме сумели совершить камбек, одержав итоговую победу со счетом 3:1.

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Челси повел в поединке на 13-й минуте усилиями Педру Нету и сохранял разрыв в счете до 62-й минуты, однако после Фламенго быстро перевернул игру. Сначала Бруно Энрике выровнял положение, а вскоре ассистировал Данило, который вывел вперед уже бразильцев.

На 68-й минуте лондонская команда еще и осталась вдесятером после удаления Николаса Джексона, а точку в противостоянии под конец матча поставил Уоллес.

Фламенго с шестью очками единолично возглавил группу D, а Челси имеет в своем активе три балла. Лос-Анджелес и Эсперанс, которые проиграли свои матчи первого тура, очный поединок проведут в ночь на субботу, 21 июня.

Статистика матча Фламенго - Челси Клубного чемпионата мира

Фламенго - Челси 3:1

Голы: Бруно Энрике, 62, Данило, 65, Уоллес, 83 - Нету, 13

Ожидаемые голы (xG): 3.00 - 1.06

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 13 - 11

Удары в створ: 9 - 4

Угловые: 8 - 5

Фолы: 15 - 14

Фламенго: Росси - Уэсли (Варела, 82), Данило, Перейра, Айртон - Пульгар, Жоржиньо - Жерсон (Уоллес, 82), Де Арраскаэта (Бруно Энрике, 56), Араужу (Педру, 90+2) - Плата (Майкл, 90+2).

Челси: Санчес - Гюсто, Чалоба, Колуилл, Кукурелья - Джеймс (Лавия, 64), Фернандес (Мадуэке, 82), Кайседо - Палмер (Гуйю, 82), Делап (Джексон, 64), Нету.

Предупреждения: Жерсон, Пульгар, Плата - Кайседо, Нету, Делап.

Удаление: Джексон, 68.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Клубного чемпионата мира-2025.

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