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Футбол

Реал уверенно прошел Боруссию при помощи голов воспитанников

Гонсало и Фран Гарсия внесли свой вклад в триумф родного клуба.
Сегодня, 01:00       Автор: Василий Медвидь
Гонсало и Фран Гарсия / Getty Images
Гонсало и Фран Гарсия / Getty Images

В рамках четвертьфинала Клубного чемпионата мира Реал Мадрид встретился с Боруссией Дортмунд.

Достаточно быстро, уже на 10-й минуте Гонсало Гарсия открыл счет, элегантно отправив мяч в ворота после красивого паса Арды Гюлера.

Еще через 10 минут голом отметился уже другой Гарсия. Фран Гарсия удвоил преимущество «сливочных» после ассиста от Трента Александра Арнольда.

Далее голов пришлось ждать аж до компенсированного времени. В последние минуты игры зрители увидели аж 3 мяча. За Боруссию забивали Серу Гирасси и Максимилиан Байер, а за Реал Килиан Мбаппе.

Напомним, ранее сообщалось, что Гонсало Гарсия повторил достижение Криштиану Роналду.

Реал Мадрид - Боруссия Дортмунд 3:2

Голы: Г. Гарсия, 10, Ф. Гарсия, 20, Мбаппе, 90+4 - Байер, 90+3, Гирасси, 90+9

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Гонсало Гарсия Фран Гарсия

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