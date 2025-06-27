Реал разгромил Зальцбург и вышел в плей-офф Клубного ЧМ, Аль-Хиляль переиграл Пачуку
Мадридский Реал пробилсяв плей-офф Клубного чемпионата мира с первого места благодаря победе над Зальцбургом в последнем туре.
Подопечные Хаби Алонсо разгромили австрийский клуб, отправив три мяча в ворота соперника.
В первом тайме Винисиус Жуниор и Вальверде забили перед перерывом.
Во второй части поединка финальную точку поставил Гонсало Гарсия.
Статистика матча Зальцбург - Реал Клубного чемпионата мира
РБ Зальцбург (Австрия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:3
Голы: Винисиус Жуниор, 40, Федерико Вальверде, 45+3, Гонсало Гарсия, 84
Ожидаемые голы (xG): 1.14 - 1.69
Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 12-12
Удары в створ: 3-4
Угловые: 6-5
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В другой игре Аль-Хиляль встречался с Пачукой.
Представитель Саудовской Аравии добыл победу, которая позволила выйти в 1/8 финала соревнования.
Статистика матча Аль-Хиляль - Пачука Клубного чемпионата мира
Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Пачука (Мексика) – 2:0
Голы: С. Аль-Давсари, 22, Маркос Леонардо, 90+5
Ожидаемые голы (xG): 1.84-0.63
Владение мячом: 48%-52%
Удары: 8-13
Удары в створ: 3-2
Угловые: 3-3
В 1/8 финала Клубного чемпионата мира Реал сыграет против Ювентуса, а Аль-Хиляль проведет поединок Манчестер Сити.
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