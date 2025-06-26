Манчестер Сити легко разгромил Ювентус, укрепив лидерство в группе

Матч за первое место в группе оказался легкой прогулкой для англичан.

В четверрг, 26 июня, Ювентус играл с Манчестер Сити в третьем туре клубного ЧМ. Обе команды обеспечили себе проход дальше и сражались за первую строчку.

"Горожане" быстро открыли счет, Доку точным ударом в нижний правый угол забил первый гол. Однако уже через пару минут Эдерсон грубо ошибся, и Копмейнерс сравнял счет.

Но дальше Ювентус оказался прижат к своей штрафной, хотя в первом тайме у Сити мало что выходило в атаке, лишь на 26-й минуте автогол Калюлю позволил английскому клубу повести в счете.

Второй тайм, ожидаемо, также был полностью за Манчестер Сити. Уже на 52-й минуте Холанд сделал счет комфортным, а вскоре Фоден и Савиньо довели счет до разгромного.

В конце туринцы отыграли все еже еще один мяч - отличился Влахович, но спасти матч вохможности уже не было.

Статистика матча Ювентус - Манчестер Сити Клубного чемпионата мира

Ювентус - Манчестер Сити 2:5

Голы: Копмейнерс, 11, Влахович, 84 - Доку, 9, Калюлю (автогол), 26, Холанд, 52, Фоден, 69, Савиньо, 75

Ожидаемые голы (xG): 0.92 - 3.81

Владение мячом: 24% - 76%

Удары: 5 - 24

Удары в створ: 2 - 11

Угловые: 1 - 6

Фолы: 11 - 10

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