Бавария с разгрома стартовала на клубном ЧМ

В первом раунде группового этапа клубного ЧМ Бавария встречалась с Окленд Сити.

Мюнхенцы довольно быстро показали, что приехали в США, чтобы бороться за титул, и уже на шестой минуте Коман открыл счет после скидки Та.

Затем автрилийцам удалось немного сдержать соперника, но довольно быстро Бавария сумела пробиться сквозь оборону, забив сразу три гола за четыре минуты. А еще до перерыва Олисе довел счет до разгромного.

Во втором тайме избиение Окленда не прекратилось. Бавария забила сопернику еще пять голов, доведя счет до вовсе невероятных 10:0.

Статистика матча клубного ЧМ Бавария - Окленд Сити

Бавария - Окленд Сити 10:0

Голы: Коман, 6, 21, Бое, 18, Олисе, 20, 45+3, Мюллер, 45, 89, Мусиала, 67, 73, 84

Ожидаемые голы (xG): 4.33 - 0.03

Владение мячом: 71% - 29%

Удары: 31 - 1

Удары в створ: 17 - 1

Угловые: 10 - 2

Фолы: 11 - 4

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