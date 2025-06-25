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Челси разгромил тунисцев и вышел в плей-офф, Смоляков дебютировал на КЧМ

Завершились матчи чемпионата мира в группе D.
Сегодня, 09:05       Автор: Василий Войтюк
Эсперанс - Челси / Getty Images
Эсперанс - Челси / Getty Images

Поединок третьего тура Клубного чемпионата мира между Лос-Анджелесом и Фламенгом уже ничего не решал. Первые точно вылетели, вторые точно прошли дальше.

И сыграли команды вничью, забив по одному голу в конце встречи. Из интересного в этом матче на ЧМ дебютировал украинец Артем Смоляков.

Лос-Анджелес – Фламенго 1:1
Голы: Дэнни Буанга, 84 – Уоллес, 86

Лос-Анджелес: Льорис - Сегура, Лонг, Марлон (Смоляков 46), Голлингсгед - Паленсия, Дельгадо (Амая 89), Жезус, Мартинес (Диллман 70), Буанга

Фламенго: Росси - Алекс Сандро (Винья 82), Варела, Данило, Ортис - Аллан, Араужо (Жоржиньо 82), где Арраскаета (Бруно Энрике 71) - Соарес (Ришард 59), Ариажу (Ришард 59), (Жуниньо82)

Предупреждение: Игорь Жезус, Марко Дельгадо

А вот во втором матче группы определялся второй участник плей-офф. Конечно же, фаворитом здесь был лондонский Челси, подтвердивший свой статус.

"Синие" долго не могли забить, но в конце первого тайма двумя мячами фактически "сделали" игру. Лондонцы вышли из группы со второго места и в плей-офф сыграют против Бенфики.

Эсперанс – Челси 0:3
Голы: Адарабио, 45+5, Делап, 45+5, Джордж, 90+7

Эсперанс: Бен-Саид - Бен-Хмида, Бен-Али, Тоскаи, Мерья - Сассе (Жбели 83), Конате, (Тка 83) - Моквана (Дербали 46), Гениши (Бушнибае 72), (Родригес 56)

Челси: Йоргенсен - Гюсто (Сарр 82), Ачимпонг, Бадьяшиль, Адарабиойо - Фернандес (Сантос 68), Лавиа (Эссугу 59), Дьюзбери-Голл Кунку - Делап (Гиу 59)

Предупреждения: Канзари, Дербали, Огбелла, Бен-Али

На ISPORT также можно узнать расписание предстоящих матчей Клубного чемпионата мира 2025 года, или же вспомнить предварительные результаты.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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