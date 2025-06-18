Клубный чемпионат мира: Серхио Рамос остановил Интер, старт другого матча был отложен на час
В ночь на среду, 18 июня, состоялись матчи первого тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025.
Монтеррей встречался с финалистом Лиги чемпионов текущего сезона Интером.
Мексиканский клуб первым открыл счет благодаря голу легендарного футболиста Серхио Рамоса. Испанец забил головой после подачи с углового.
Итальянский клуб сумел ответить на это голом Лаутаро Мартинеса.
Во втором тайме же голы не были забиты, а судья зафиксировал ничью.
Монтеррей - Интер 1:1
Голы: Рамос, 25 - Мартинес, 42
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В другой игре встречались Ульсан и Мамелоди Сандаунз. Старт поединка начался с задержкой в один час из-за дождя и угрозы молнии.
Единственный гол в матче был забит командой из ЮАР, а его автором стал Райнерс.
Ульсан - Мамелоди Сандаунз 0:1
Гол: Райнерс, 51
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