Клубный чемпионат мира: Серхио Рамос остановил Интер, старт другого матча был отложен на час

Финалист Лиги чемпионов оступился в игре с мексиканской командой.

В ночь на среду, 18 июня, состоялись матчи первого тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025.

Монтеррей встречался с финалистом Лиги чемпионов текущего сезона Интером.

Мексиканский клуб первым открыл счет благодаря голу легендарного футболиста Серхио Рамоса. Испанец забил головой после подачи с углового.

Итальянский клуб сумел ответить на это голом Лаутаро Мартинеса.

Во втором тайме же голы не были забиты, а судья зафиксировал ничью.

Монтеррей - Интер 1:1

Голы: Рамос, 25 - Мартинес, 42

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В другой игре встречались Ульсан и Мамелоди Сандаунз. Старт поединка начался с задержкой в ​​один час из-за дождя и угрозы молнии.

Единственный гол в матче был забит командой из ЮАР, а его автором стал Райнерс.

Ульсан - Мамелоди Сандаунз 0:1

Гол: Райнерс, 51

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