Флуминенсе обыграл Ульсан на КЧМ-2025, Ривер Плейт и Монтеррей голов не забили

На международном турнире состоялись два матча группового этапа.

В ночь на воскресенье, 22 июня, во втором туре группового раунда Клубного чемпионата мира-2025 были сыграны два матча.

Бразильский Флуминенсе одержал победу над южнокорейским Ульсаном в поединке с шестью голами.

Южноамериканская команда вела в матче, но ее азиатский соперник еще до конца первого тайма перевернул результат в свою пользу. Тем не менее во второй половине встречи бразильский коллектив сумел отличиться трижды, выиграв в итоге со счетом 4:2.

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Флуминенсе и Боруссия Дортмунд после двух туров имеют по четыре очка. Мамелоди идет следом с тремя пунктами, Ульсан - последний без набранных баллов.

Статистика матча Флуминенсе - Ульсан Клубного чемпионата мира

Флуминенсе - Ульсан 4:2

Голы: Ариас, 27, Нонато, 66, Фрейтес, 83, Кено, 90+2 - Ли, 37, Ум, 45+3

Ожидаемые голы (xG): 1.71 - 0.63

Владение мячом: 70% - 30%

Удары: 25 - 10

Удары в створ: 8 - 3

Угловые: 12 - 4

Фолы: 4 - 14

Флуминенсе: Фабио - Гуга (Шавьер, 86), Тьяго Силва, Фрейтес, Фуэнтес - Эркулес, Мартинелли (Нонато, 59) - Ариас, Гансо (Стум, 46), Серна (Кено, 59) - Кано (Берналь, 86).

Ульсан: Чо - Ли (Чон, 85), Трояк, Ким, Канг (Чой, 63) - Боянич (Чхон, 85) - Людвигсон, Ко (Юл, 85), Ли, Ум (Лакова, 75) - Фариас.

Предупреждение: Кено.

Источник: Getty Images

В квартете Е во втором туре друг другу противостояли аргентинский Ривер Плейт и мексиканский Монтеррей, не определив победителя матча.

Южноамериканская команда по ходу встречи создала больше, но не хватило реализации, а поединок завершился нулевой ничьей.

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Ривер Плейт и миланский Интер в двух турах набрали по четыре очка, Монтеррей оба своих поединка свел вничью, а японская Урава - проиграла.

Статистика матча Ривер Плейт - Монтеррей Клубного чемпионата мира

Ривер Плейт - Монтеррей 0:0

Ожидаемые голы (xG): 1.45 - 0.13

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 18 - 3

Удары в створ: 6 - 2

Угловые: 9 - 2

Фолы: 22 - 18

Ривер Плейт: Армани - Монтьель, Мартинес Курата, Диаз, Акунья - Энцо Перес (Краневиттер, 84) - Кастаньо, Галоппо (И. Фернандес, 71) - Мастантуоно (Гонсало Мартинес, 84), Колидио, Меса (Мигель Борха, 71).

Монтеррей: Андрада - Агирре, Медина, Рамос, Артеага - Хорхе Родригес (Гусман, 79) - Деосса, Каналес (Альварадо, 88) - Корона (Рохас, 64), Бертраме (Амбрис, 64), Окампос (де ла Роса, 84).

Предупреждения: Перес, Кастаньо, Галоппо, Меса - Хорхе Родригес, Медина, Альварадо, Агирре, Амбрис.

Удаление: Кастаньо, 90+1.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Клубного чемпионата мира-2025.

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