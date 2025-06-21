Боруссия победила Мамелоди в голевой перестрелке

Дортмундцы смогли переиграть соперника, несмотря на то, что именно они первыми пропустили.

В рамках Клубного чемпионата мира Боруссия Дортмунд сыграла с Мамелоди Сандаунс.

Именно южноафриканская команда открыла счет в матче. Защитники Мамелоди отобрали мяч и довели его до Лукаса Рибейро, который протащил его от центра поля и отправил мимо Грегора Кобеля.

Чуть позже Боруссия Дортмунд сравняла счет после простой ошибки Ронвена Уильямса. Голкипер южноафриканцев отпасовал мяч прямо на Феликса Нмечу, который пробил в пустые ворота.

Еще до завершения первого тайма «шмели» забили дважды. Авторами голов стали Серу Гирасси и Джоб Беллингем, который отличился первым мячом за немецкий клуб.

После перерыва "стильные парни" забили трижды, однако один из мячей был забит в свои ворота, поэтому «Боруссия» все же смогла победить в этом поединке.

Мамелоди Сандаунс - Боруссия Дортмунд 2:4

Голы: Рибейро, 11, Рейнерс, 61 - Нмеча, 16, Гирасси, 34, Беллингем, 45, Мудау (автогол), 59

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