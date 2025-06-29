ПСЖ легко разгромил Интер и прошел в четвертьфинал
В воскресенье, 29 июня, ПСЖ играл с Интер Майами в рамках 1/8 финала клубного ЧМ.
Парижане сходу пошли в атаку, сначала Барколя не сумел переиграть кипера, но уже через минуту Невеш открыл счет ударом практически в упор.
Вскоре ПСЖ забил второй, но взятие ворот отменил арбитр из-за офсайда. Однако Интер в любом случае оказался в тотальной осаде, и все же пропустил снова на 39-й минуте - Невеш оформил дубль.
После этого американская команда рассыпалась, пропустив еще дважды еще до перерыва.
На второй тайм команды Энрике вышла, понимая, что дело уже сделано, а потому игроки ПСЖ откровенно экономили силы. Интер получил больше пространства, однако не смог создать практически ничего. Единственный опасный момент остался на счету Месси, который не смог переиграть Доннарумму. ПСЖ прошел в четвертьфинал, а Интер может отправляться домой.
Статистика матча ПСЖ - Интер Майами Клубного чемпионата мира
ПСЖ - Интер Майами 4:0
Голы: Невеш,6, 39, Авилес (автогол), 44, Хакими, 45+3
Ожидаемые голы (xG): 2.49 - 0.38
Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 19 - 7
Удары в створ: 9 - 3
Угловые: 7 - 3
Фолы: 9 - 11
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