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Футбол

ПСЖ легко разгромил Интер и прошел в четвертьфинал

Парижане сняли все вопросы еще в первом тайме.
Сегодня, 20:55       Автор: Андрей Безуглый
ПСЖ - Интер Майами / Getty Images
ПСЖ - Интер Майами / Getty Images

В воскресенье, 29 июня, ПСЖ играл с Интер Майами в рамках 1/8 финала клубного ЧМ.

Парижане сходу пошли в атаку, сначала Барколя не сумел переиграть кипера, но уже через минуту Невеш открыл счет ударом практически в упор.

Вскоре ПСЖ забил второй, но взятие ворот отменил арбитр из-за офсайда. Однако Интер в любом случае оказался в тотальной осаде, и все же пропустил снова на 39-й минуте - Невеш оформил дубль.

После этого американская команда рассыпалась, пропустив еще дважды еще до перерыва.

На второй тайм команды Энрике вышла, понимая, что дело уже сделано, а потому игроки ПСЖ откровенно экономили силы. Интер получил больше пространства, однако не смог создать практически ничего. Единственный опасный момент остался на счету Месси, который не смог переиграть Доннарумму. ПСЖ прошел в четвертьфинал, а Интер может отправляться домой.

Статистика матча ПСЖ - Интер Майами Клубного чемпионата мира

ПСЖ - Интер Майами 4:0
Голы: Невеш,6, 39, Авилес (автогол), 44, Хакими, 45+3

Ожидаемые голы (xG): 2.49 - 0.38
Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 19 - 7
Удары в створ: 9 - 3
Угловые: 7 - 3
Фолы: 9 - 11

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