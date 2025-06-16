Нулевая группа: Палмейрас и Порту не определили победителя на КЧМ-2025

Все участники квартета А международного турнира болельщиков голами не порадовали.

В ночь на понедельник, 16 июня, в американском Ист-Ратерфорде состоялся матч первого тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025, в котором встречались Палмейрас и Порту.

Бразильская и португальская команда, как и два других участника квартета в матче-открытии турнира Интер Майами и Аль-Ахли, не смогли определить победителя, также завершив игру нулевой ничьей.

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Поединок прошел не без моментов с небольшим преимуществом южноамериканского коллектива, но соперники так и не смогли открыть счет в противостоянии.

Таким образом, все команды группы А завершили первый тур с нулевыми показателями результативности, имея в своем активе по одному набранному баллу.

Статистика матча Палмейрас - Порту Клубного чемпионата мира

Палмейрас - Порту 0:0

Ожидаемые голы (xG): 2.22 - 0.84

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 17 - 11

Удары в створ: 5 - 3

Угловые: 4 - 4

Фолы: 20 - 12

Палмейрас: Вевертон, Джиай, Гомес, Мурило, Андерсон (Паулиньо, 65), Риос (Евангелиста, 87), Морено, Пикерес, Эстевао (Аллан, 65), Маурисиу (Вейга, 65), Роке (Лопес, 77).

Порту: Рамуш, Фернандеш, Педру, Маркано, Мариу (Перес, 77), Варела (Томаш Перес, 82), Вейга (Пепе, 67), Моура, Виейра (Франко, 82), Мора (Эуштакиу, 77), Саму.

Предупреждения: Андерсон, Гомес, Феррейра - Фернандеш, Перес.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Клубного чемпионата мира-2025.

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