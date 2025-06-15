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Футбол

Интер Майами едва не проиграл Аль-Ахли матч-открытие Клубного ЧМ-2025

Тяжелый старт для Лионеля Месси и компании.
Сегодня, 07:59       Автор: Антон Федорцив
Аль-Ахли – Интер Майами / Getty Images
Аль-Ахли – Интер Майами / Getty Images

Клубный чемпионат мира 2025 года стартовал поединком группы A. Египетский Аль-Ахли сумел расписать ничью с американским Интером Майами.

Африканский гранд мог открыть счет еще до перерыва. В частности, гол Абу Али отменили из-за офсайда. В свою очередь с ударом Дари головой в упор справился вратарь флоридцев Устари.

Самый реальный шанс забить Аль-Ахли упустил под занавес первого тайма. Зизо заработал одиннадцатиметровый, который взялся исполнять Трезеге. Однако, кипер "цапель" парировал удар египтянина с отметки.

Во втором тайме спасти реноме Интера Майами пытался Месси. Тем не менее, максимумом чемпиона мира стали два попадания в каркас. И если в первом эпизоде ​​мяч лишь задел штангу, то в добавленное время Эль-Шенави перевел в перекладину фирменный удар аргентинца – 0:0 в итоге.

Статистика матча Аль-Ахли – Интер Майами Клубного чемпионата мира

Интер Майами – Аль-Ахли – 0:0

Ожидаемые голы (xG): 1.98 - 0.70
Владение мячом: 45 % - 55 %
Удары: 11 - 14
Удары в створ: 8 - 6
Угловые: 4 - 10
Фолы: 11 - 10

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