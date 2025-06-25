iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бенфика с Трубиным нанесла поражение Баварии на КЧМ-2025

Обе команды вышли в плей-офф, но лиссабонцы как победители группы.
Сегодня, 00:05       Автор: Игорь Мищук
Бенфика обыграла Баварию / Getty Images
Бенфика обыграла Баварию / Getty Images

Во вторник, 24 июня, в рамках третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 состоялся матч между португальской Бенфикой и немецкой Баварией.

Победителями из европейского противостояния вышли лиссабонцы, минимально одолев мюнхенцев, благодаря чему выиграли свою группу С.

Читай также: Интер Майами вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира, Порту и Аль-Ахли забили восемь голов

Единственный гол в поединке на 13-й минуте на свой счет записал Андреас Шельдеруп, который точно пробил из района одиннадцатиметровой отметки после прострела с правого фланга.

Ворота португальской команды в этом матче защищал украинский голкипер Анатолий Трубин, который успешно справился со своей работой, неоднократно выручая лиссабонцев и не позволив мюнхенцам отыграться.

Источник: Getty Images

Бенфика заняла первое место в квартете, набрав семь очков, а Бавария стала второй с шестью пунктами.

Обе команды вышли в плей-офф, а другой матч группы между Окленд Сити и Бока Хуниорс, который был приостановлен из-за непогоды, будет доигран уже без турнирного значения. Аргентинцы имеют в своем активе один балл, а новозеландцы оба своих предыдущих поединка проиграли.

Статистика матча Бенфика - Бавария Клубного чемпионата мира

Бенфика - Бавария 1:0

Гол: Шельдеруп, 13

Ожидаемые голы (xG): 0.43 - 1.98
Владение мячом: 27% - 73%
Удары: 7 - 13
Удары в створ: 4 - 4
Угловые: 3 - 6
Фолы: 7 - 9

Бенфика: Трубин - Баррейру, А. Силва, Отаменди, Даль - Аурснес, Саншеш (Байрами, 78) - Ди Мария (Регу, 87), Престианни (Кекчю, 55), Шельдеруп (Актюркоглу, 55) - Павлидис (Гоувея, 87).

Бавария: Нойер - Бои (Лаймер, 62), Упамекано (Та, 57), Станишич, Геррейру - Палинья (Киммих, 46), Павлович - Бишоф (Кейн, 46), Мюллер, Сане - Гнабри (Олисе, 46).

Предупреждения: Саншеш, Отаменди, Гоувея.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария бенфика клубный чемпионат мира Анатолий Трубин Клубный чемпионат мира-2025

Статьи по теме

Клубный чемпионат мира-2025: Бенфика обыграла Баварию, Окленд заработал первые очки Клубный чемпионат мира-2025: Бенфика обыграла Баварию, Окленд заработал первые очки
ПСЖ спокойно переиграл Сиэтл, Атлетико не смог справиться с Ботафого ПСЖ спокойно переиграл Сиэтл, Атлетико не смог справиться с Ботафого
Манчестер Сити сокрушил Аль-Айн на КЧМ-2025, Зальцбург и Аль-Хиляль обошлись без голов Манчестер Сити сокрушил Аль-Айн на КЧМ-2025, Зальцбург и Аль-Хиляль обошлись без голов
Окленд забил первый свой гол на КЧМ и вырвал ничью у Бока Хуниорс Окленд забил первый свой гол на КЧМ и вырвал ничью у Бока Хуниорс

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: игра Бенфики и Баварии, матчи ПСЖ и Фламенго в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира
просмотров
Свитолина успешно стартовала на турнире в Бад-Гомбурге
просмотров

Последние новости

Футбол00:54
Окленд забил первый свой гол на КЧМ и вырвал ничью у Бока Хуниорс
Другие страны00:20
Неймар продлил контракт с Сантосом
Другие страны00:05
Бенфика с Трубиным нанесла поражение Баварии на КЧМ-2025
Вчера, 23:20
НБА23:20
Обмены НБА: Нью-Орлеан отдал Макколлума и Олиника в Вашингтон, получив Пула и Бэя
Европа23:19
Монако согласовал аренду сбитого летчика Барселоны
Легкая атлетика22:55
Левченко с лучшим личным результатом сезона стала призеркой международных соревнований
Европа22:28
Лион исключен из Лиги 1
Бокс22:15
Ломаченко нашел разные виды украинцев, отвечая на упреки за замалчивание российской агрессии
Европа22:04
Байер ведет переговоры по трансферу хавбека сборной США
Европа21:45
Монако отказался от покупки голкипера Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK