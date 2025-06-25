Бенфика с Трубиным нанесла поражение Баварии на КЧМ-2025

Обе команды вышли в плей-офф, но лиссабонцы как победители группы.

Во вторник, 24 июня, в рамках третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 состоялся матч между португальской Бенфикой и немецкой Баварией.

Победителями из европейского противостояния вышли лиссабонцы, минимально одолев мюнхенцев, благодаря чему выиграли свою группу С.

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Единственный гол в поединке на 13-й минуте на свой счет записал Андреас Шельдеруп, который точно пробил из района одиннадцатиметровой отметки после прострела с правого фланга.

Ворота португальской команды в этом матче защищал украинский голкипер Анатолий Трубин, который успешно справился со своей работой, неоднократно выручая лиссабонцев и не позволив мюнхенцам отыграться.

Источник: Getty Images

Бенфика заняла первое место в квартете, набрав семь очков, а Бавария стала второй с шестью пунктами.

Обе команды вышли в плей-офф, а другой матч группы между Окленд Сити и Бока Хуниорс, который был приостановлен из-за непогоды, будет доигран уже без турнирного значения. Аргентинцы имеют в своем активе один балл, а новозеландцы оба своих предыдущих поединка проиграли.

Статистика матча Бенфика - Бавария Клубного чемпионата мира

Бенфика - Бавария 1:0

Гол: Шельдеруп, 13

Ожидаемые голы (xG): 0.43 - 1.98

Владение мячом: 27% - 73%

Удары: 7 - 13

Удары в створ: 4 - 4

Угловые: 3 - 6

Фолы: 7 - 9

Бенфика: Трубин - Баррейру, А. Силва, Отаменди, Даль - Аурснес, Саншеш (Байрами, 78) - Ди Мария (Регу, 87), Престианни (Кекчю, 55), Шельдеруп (Актюркоглу, 55) - Павлидис (Гоувея, 87).

Бавария: Нойер - Бои (Лаймер, 62), Упамекано (Та, 57), Станишич, Геррейру - Палинья (Киммих, 46), Павлович - Бишоф (Кейн, 46), Мюллер, Сане - Гнабри (Олисе, 46).

Предупреждения: Саншеш, Отаменди, Гоувея.

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