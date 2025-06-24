Интер Майами вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира, Порту и Аль-Ахли забили восемь голов

Завершился групповой этап Клубного чемпионата мира для квартета А.

В рамках Клубного чемпионата мира прошел третий тур группового этапа для группы А.

Флоридский Интер Майами встречался с бразильским Палмейрас.

Представитель MLS заполучил голевое преимущество еще с первого тайма, однако растерял его в конце встречи. В составе Интер Майами забивали Альенде и Луис Суарес.

Палмейрас отыгрался на последних минутах игры. Паулинью и Маурисио спасли команду от поражения.

Источник: Getty Images

Интер Майами - Палмейрас 2:2

Голы: Альенде, 16, Луис Суарес, 65 - Паулинью, 80, Маурисио, 87

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В другой игре Порту и Аль-Ахли порадовали зрителей голами, но не смогли выявить победителя.

Команды сыграли в результативную ничью - 4:4. Примечательно, что Аль-Ахли четыре раза выходил вперед в счете, но Порту отыгрывался.

Источник: Getty Images

Порту - Аль-Ахли 4:4

Голы: Мора, 23, Гомес, 50, Саму, 53, 89 - Абу Али, 15, 45+2 (пенальти), 51, Бен Ромдхан, 64

По итогам группового этапа Палмейрас и Интер Майами вышли в плей-офф Клубного чемпионата мира, набрав по пять очков. На счету Порту и Аль-Ахли по два балла, они завершили свое участие на турнире.

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