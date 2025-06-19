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Футбол

Палмейрас уверенно одолел Аль-Ахли на Клубном ЧМ-2025

Бразильский гранд оформил первую победу на турнире.
Вчера, 21:55       Автор: Антон Федорцив
Палмейрас / Getty Images
Палмейрас / Getty Images

Начали матч команды осторожно. Первый момент пришлось подождать до середины тайма, когда Эстеван вошел в штрафную и пробил мимо штанги. Перед перерывом "зелено-белые" остались в меньшинстве, но удаление Вейги отменил VAR.

Палмейрас прибавил на старте второй половины. Вот Флако Лопес чудом не замкнул прострел Пикереса. Зато на 49-й минуте помог бразильскому гранду Абу Али, срезав в свои ворота навес со штрафного.

"Зелено-белые" продолжили давить. Эль-Шенави чудом вытащил выстрел Морено под перекладину. Но на 59-й не спас и он – Флако Лопес в контратаке реализовал выход один на один с голкипером.

Отыграться Аль-Ахли не сумел. Палмейрас с победой в активе вышел в лидеры группы A (4 очка). Порту, Интер Майами и каирские "красные дьяволы" имеют по пункту. Правда, португальские "драконы" еще не сыграли против флоридских "цапель".

Статистика матча Палмейрас – Аль-Ахли Клубного чемпионата мира

Палмейрас – Аль-Ахли – 2:0
Голы: Абу Али, 49 (автогол), Флако Лопес, 59

Ожидаемые голы (xG): 1.58 - 0.22
Владение мячом: 35 % - 65 %
Удары: 11 - 8
Удары в створ: 1 - 2
Угловые: 6 - 3

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Палмейрас уверенно одолел Аль-Ахли на Клубном ЧМ-2025
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