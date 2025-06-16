Ботафого одержал победу над Сиэтл Саундерс на КЧМ-2025
В ночь на понедельник, 16 июня, Ботафого и Сиэтл Саундерс провели в Сиэтле матч первого тура группового раунда Клубного чемпионата мира-2025.
Победителем из противостояния вышла бразильская команда, обыграв представителя МЛС со счетом 2:1.
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Ботафого по итогам первого тайма обеспечил себе преимущество в два мяча. Сначала Жаир головой отправил мяч под перекладину после розыгрыша штрафного, а перед перерывом Игор Жезус удвоил разрыв выиграв верховую борьбу после навеса в штрафную. Во второй половине встречи Сиэтл сумел отквитать только один гол усилиями Кристиана Рольдана.
В другом матче группы B ПСЖ ранее разгромил со счетом 4:0 мадридский Атлетико. Таким образом, после первого тура французы и бразильцы имеют по три очка, американцы и испанцы пока идут без набранных баллов.
Статистика матча Ботафого - Сиэтл Саундерс Клубного чемпионата мира
Ботафого - Сиэтл Саундерс 2:1
Голы: Жаир, 28, Игор Жезус, 44 - Рольдан, 75
Ожидаемые голы (xG): 0.90 - 2.18
Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 12 - 23
Удары в створ: 6 - 5
Угловые: 0 - 4
Фолы: 18 - 6
Ботафого: Виктор, Теллес (Куябано 69), Силва, Барбоса, Жаир Кунья, Саварино (Артур Кабрал 69), Гимараэс, Фрейтас (Данило Барбоза 86), Грегоре, Игор Жезус (Сантьяго Родригес 86), Мастриани (Хоакин Корреа 46).
Сиэтл Саундерс: Фрай, Толо (Бейкер-Уайтинг 46), Александр Рольдан, Рейджен, Ким Ки Хи (Белл 46), Кристиан Рольдан, Варгас, Руснак, Кент (Ротрок 71), Феррейра (де ла Вега 71), Мусовски (Де Росарио 84).
Предупреждения: Толо, Барбоса, Хоакин Корреа, Рейджен.
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Клубного чемпионата мира-2025.
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