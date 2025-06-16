Ботафого одержал победу над Сиэтл Саундерс на КЧМ-2025

В ночь на понедельник, 16 июня, Ботафого и Сиэтл Саундерс провели в Сиэтле матч первого тура группового раунда Клубного чемпионата мира-2025.

Победителем из противостояния вышла бразильская команда, обыграв представителя МЛС со счетом 2:1.

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Ботафого по итогам первого тайма обеспечил себе преимущество в два мяча. Сначала Жаир головой отправил мяч под перекладину после розыгрыша штрафного, а перед перерывом Игор Жезус удвоил разрыв выиграв верховую борьбу после навеса в штрафную. Во второй половине встречи Сиэтл сумел отквитать только один гол усилиями Кристиана Рольдана.

В другом матче группы B ПСЖ ранее разгромил со счетом 4:0 мадридский Атлетико. Таким образом, после первого тура французы и бразильцы имеют по три очка, американцы и испанцы пока идут без набранных баллов.

Статистика матча Ботафого - Сиэтл Саундерс Клубного чемпионата мира

Ботафого - Сиэтл Саундерс 2:1

Голы: Жаир, 28, Игор Жезус, 44 - Рольдан, 75

Ожидаемые голы (xG): 0.90 - 2.18

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 12 - 23

Удары в створ: 6 - 5

Угловые: 0 - 4

Фолы: 18 - 6

Ботафого: Виктор, Теллес (Куябано 69), Силва, Барбоса, Жаир Кунья, Саварино (Артур Кабрал 69), Гимараэс, Фрейтас (Данило Барбоза 86), Грегоре, Игор Жезус (Сантьяго Родригес 86), Мастриани (Хоакин Корреа 46).

Сиэтл Саундерс: Фрай, Толо (Бейкер-Уайтинг 46), Александр Рольдан, Рейджен, Ким Ки Хи (Белл 46), Кристиан Рольдан, Варгас, Руснак, Кент (Ротрок 71), Феррейра (де ла Вега 71), Мусовски (Де Росарио 84).

Предупреждения: Толо, Барбоса, Хоакин Корреа, Рейджен.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Клубного чемпионата мира-2025.

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