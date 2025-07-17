Атлетико подтвердил трансфер чемпиона мира

Полузащитник сборной Аргентины Тьяго Альмада сменил Бразилию Испанией. Хавбек перешел в мадридский Атлетико из бразильского Ботафого, сообщает официальный сайт клуба.

"Матраcники" отдали за чемпиона мира ориентировочно 21 млн евро. Альмада подписал с мадридцами контракт на 5 лет. Аргентинец акклиматизировался в Европе во время выступлений за французский Лион во второй половине сезона 2024/25.

В рядах "ткачей" Альмада провел 20 матчей во всех турнирах (2 гола, 5 ассистов). Ранее он также защищал цвета американской Атланты и Велеса Сарсфилд на родине. За национальную команду хавбек сыграл 10 поединков (4 гола).

Напомним, накануне Атлетико подписал опорника сборной США Джонни Кардосо.

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