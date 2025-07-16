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Футбол

Атлетико переманил звезду сборной США

"Матрасники" закрыли громкий трансфер.
Сегодня, 18:36       Автор: Антон Федорцив
Джонни Кардосо / Getty Images
Джонни Кардосо / Getty Images

Полузащитник Джонни Кардосо сменил прописку в чемпионате Испании. Мадридский Атлетико выкупил американца у севильского Бетиса, сообщает официальный сайт клуба.

Столичный гранд отдал за хавбека ориентировочно 24 млн евро. Дополнительно "гелиополиты" смогут получить бонусы за выступления Кардосо. Новичок подписал с "матрасниками" контракт на 5 лет.

В прошлом сезоне Кардосо сыграл 46 поединков во всех турнирах (4 гола, 1 ассист). В рядах сборной США он дважды триумфовал в Лиге наций КОНКАКАФ.

Тем временем мадридский Реал отпустил Лукаса Васкеса свободным агентом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико бетис Джонни Кардосо

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