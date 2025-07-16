Реал попрощается с игроком, который провел в мадридском клубе 18 лет

Реал объявил, что многолетняя карьера правого вингера Лукаса Васкеса в мадридском клубе подошла к концу.

Как сообщает официальный сайт "сливочных", в четверг, 17 июля, состоится церемония, в ходе которой президент Флорентино Перес попрощается с 34-летним испанцем.

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Напомним, что Васкес за исключением сезона в аренде в Эспаньоле провел в Реале 18 лет, присоединившись к мадридскому клубу в 2007 году. Игрок выступал на всех уровнях юношеской системы "сливочных" до Кастильи.

За первую команду Реала Васкес дебютировал в сентябре 2015 года и с того времени провел 402 матча во всех турнирах, отличившись 38 голами и 73 результативными передачами.

С мадридцами он выиграл 23 трофея: пять Лиг чемпионов, пять Клубных чемпионатов мира, четыре Суперкубка УЕФА, четыре чемпионства в Ла Лиге, один Кубок Испании и четыре Суперкубка Испании.

Ранее Реал объявил о подписании перспективного защитника Бенфики.

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