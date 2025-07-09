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Футбол

Дубль новичка помог Челси пробиться в финал клубного ЧМ

Жоао Педро помог обыграть Флуминенсе.
Сегодня, 00:04       Автор: Андрей Безуглый
Жоао Педро / Getty Images
Жоао Педро / Getty Images

Во вторник, 8 июля, состоялся первый полуфинал клубному ЧМ, в котором сошлись Флуминенсе и Челси.

В первые 10 минут команды боролись за инициативу, которую в итоге заполучили лондонцы и сразу создали несколько опасных моментов.

А уже на 18-й минуте Жоао Педро подхватил мяч на границе штрафной и сразу отправил его в девятку, открыв счет. Почти сразу Гюсто мог удваивать счет, но Фабио среагировал на удар.

До конца тайма лондонцы упустили еще несколько хороших моментов, и на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Челси.

Второй тайм стал точный копией первого, вплоть до еще одного гола Жоао Педро. Лондонцы все так же создавали немало моментов, но забить больше не удавалось. Тем не менее, лондонский клуб уверенно оформил путевку в финал.

Статистика матча Флуминенсе - Челси 1/2 финала Клубного чемпионата мира

Флуминенсе - Челси 0:2
Голы: Жоао Педро, 18, 56

Ожидаемые голы (xG): 0.88 - 1.60
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 12 - 17
Удары в створ: 3 - 5
Угловые: 3 - 4
Фолы: 11 - 11

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