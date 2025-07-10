ПСЖ переехал Реал в полуфинале Клубного ЧМ-2025

Французский Пари Сен-Жермен уверенно одолел мадридский Реал в полуфинале Клубного чемпионата мира. Судьбу поединка подопечные Луиса Энрике решили еще до перерыва.

"Красно-синие" выдали мощный дебют и забили дважды в стартовые 10 минут. Сначала Руис подобрал отскок после дуэли Куртуа с Дембеле и отправил мяч в сетку. А потом сам нападающий парижан обворовал Рюдигера и хладнокровно переиграл кипера.

ПСЖ не ослабил давление после двух голов. После экватора тайма французский гранд оформил третий мяч. На этот раз команда Луиса Энрике разогнала контратаку, на финише которой Дембеле покатил в центр штрафной на Руиса.

Перед перерывом Кварацхелия отправил мяч мимо ворот "сливочных", а Дембеле не смог во второй раз переиграть Куртуа. На старте же второй половины Дуэ отправил мяч в сетку, но из офсайда. И тогда момент смог организовать Реал – Мбаппе отправил сферу на трибуны.

Четвертый гол случился под занавес поединка, когда Рамуш разобрался в центре штрафной. ПСЖ заслуженно отправился в финал Мундиаля. Там соперником парижан будет лондонский Челси. Матч состоится 13 июля.

Статистика матча ПСЖ – Реал 1/2 финала Клубного чемпионата мира

ПСЖ – Реал – 4:0

Голы: Руис, 6, 24, Дембеле, 9, Рамуш, 88

Ожидаемые голы (xG): 2.40 - 0.71

Владение мячом: 68 % - 32 %

Удары: 17- 11

Удары в створ: 7 - 2

Угловые: 3 - 6

Фолы: 9 - 9

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