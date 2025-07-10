iSport.ua
Русский Українська
Футбол

ПСЖ переехал Реал в полуфинале Клубного ЧМ-2025

Триумфатор Лиги чемпионов стал вторым финалистом турнира.
Сегодня, 00:05       Автор: Антон Федорцив
Пари Сен-Жермен / Getty Images
Пари Сен-Жермен / Getty Images

Французский Пари Сен-Жермен уверенно одолел мадридский Реал в полуфинале Клубного чемпионата мира. Судьбу поединка подопечные Луиса Энрике решили еще до перерыва.

"Красно-синие" выдали мощный дебют и забили дважды в стартовые 10 минут. Сначала Руис подобрал отскок после дуэли Куртуа с Дембеле и отправил мяч в сетку. А потом сам нападающий парижан обворовал Рюдигера и хладнокровно переиграл кипера.

ПСЖ не ослабил давление после двух голов. После экватора тайма французский гранд оформил третий мяч. На этот раз команда Луиса Энрике разогнала контратаку, на финише которой Дембеле покатил в центр штрафной на Руиса.

Перед перерывом Кварацхелия отправил мяч мимо ворот "сливочных", а Дембеле не смог во второй раз переиграть Куртуа. На старте же второй половины Дуэ отправил мяч в сетку, но из офсайда. И тогда момент смог организовать Реал – Мбаппе отправил сферу на трибуны.

Четвертый гол случился под занавес поединка, когда Рамуш разобрался в центре штрафной. ПСЖ заслуженно отправился в финал Мундиаля. Там соперником парижан будет лондонский Челси. Матч состоится 13 июля.

Статистика матча ПСЖ – Реал 1/2 финала Клубного чемпионата мира

ПСЖ – Реал – 4:0
Голы: Руис, 6, 24, Дембеле, 9, Рамуш, 88

Ожидаемые голы (xG): 2.40 - 0.71
Владение мячом: 68 % - 32 %
Удары: 17- 11
Удары в створ: 7 - 2
Угловые: 3 - 6
Фолы: 9 - 9

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Реал Мадрид клубный чемпионат мира

Статьи по теме

Клубный чемпионат мира-2025: ПСЖ присоединился к Челси в финале турнира Клубный чемпионат мира-2025: ПСЖ присоединился к Челси в финале турнира
Мбаппе "нокаутировал" работника стадиона перед полуфиналом Клубного ЧМ-2025 Мбаппе "нокаутировал" работника стадиона перед полуфиналом Клубного ЧМ-2025
Тренер ПСЖ: Доннарумма не имел намерения травмировать Мусиалу Тренер ПСЖ: Доннарумма не имел намерения травмировать Мусиалу
НБА назвала состав групп на Внутрисезонный турнир-2025 НБА назвала состав групп на Внутрисезонный турнир-2025

Видео

Мухаммед Али и один из братьев Кличко: Усик назвал боксеров, которые лучше него
Мухаммед Али и один из братьев Кличко: Усик назвал боксеров, которые лучше него

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: ПСЖ против Реала, продолжение женского Евро и квалификации Лиги чемпионов
просмотров
Свитолина покинула Уимблдон после поражения от Мертенс
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Другие страны01:05
Клубный чемпионат мира-2025: ПСЖ присоединился к Челси в финале турнира
НБА00:52
НБА назвала состав групп на Внутрисезонный турнир-2025
Теннис00:26
Уимблдон-2025 (ATP): Синнер и Джокович сформировали полуфинальную пару
Другие страны00:05
ПСЖ переехал Реал в полуфинале Клубного ЧМ-2025
Вчера, 23:30
ММА23:30
Легенда UFC экстренно госпитализирован со значительными ожогами после аварии
Другие страны23:04
Мбаппе "нокаутировал" работника стадиона перед полуфиналом Клубного ЧМ-2025
Европа22:37
Украинец пролонгировал контракт с новичком АПЛ
Теннис22:15
Уимблдон-2025 (WTA): Швентек и Бенчич по пути в полуфинал выбили последних россиянок
Европа21:54
Тоттенхэм согласовал переход звезды Вест Хэма
Лига Чемпионов21:13
Жальгирис уверенно одолел Хамрун в квалификации Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK