Интер Майами благодаря шедевральному голу Месси победил Порту
В рамках второго тура группового этапа на клубном чемпионате мира Интер Майами встречался с Порту.
Португальский клуб открыл счет на восьмой минуте благодаря голу Саму, который реализовал пенальти.
Сразу после перерыва Интер Майами перевернул счет в игре. Сеговия нанес результативный удар, который позволил сравнять счет.
Читай также: Палмейрас уверенно одолел Аль-Ахли на Клубном ЧМ-2025
Через несколько минут Лионель Месси вывел флоридскую команду вперед. Аргентинец забил шедевральный гол со штрафного.
Финальный свисток арбитра зафиксировал волевую победу Интер Майами - 2:1.
В турнирной таблице группы Палмейрас и Интер Майами имеют по четыре очка после двух игр. На счету Порту и Аль-Ахли по одному баллу.
Статистика матча Интер Майами - Порту Клубного чемпионата мира
Интер Майами - Порту 2:1
Голы: Сеговия, 47, Месси, 54 - Саму, 8 (пен.)
Ожидаемые голы (xG): 0.72 - 1.65
Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 6-14
Удары в створ: 5-3
Угловые: 2-4
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты Клубного чемпионата мира.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!