Интер Майами благодаря шедевральному голу Месси победил Порту

Волевая победа американцев на клубном чемпионате мира.

В рамках второго тура группового этапа на клубном чемпионате мира Интер Майами встречался с Порту.

Португальский клуб открыл счет на восьмой минуте благодаря голу Саму, который реализовал пенальти.

Сразу после перерыва Интер Майами перевернул счет в игре. Сеговия нанес результативный удар, который позволил сравнять счет.

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Через несколько минут Лионель Месси вывел флоридскую команду вперед. Аргентинец забил шедевральный гол со штрафного.

Финальный свисток арбитра зафиксировал волевую победу Интер Майами - 2:1.

В турнирной таблице группы Палмейрас и Интер Майами имеют по четыре очка после двух игр. На счету Порту и Аль-Ахли по одному баллу.

Статистика матча Интер Майами - Порту Клубного чемпионата мира

Интер Майами - Порту 2:1

Голы: Сеговия, 47, Месси, 54 - Саму, 8 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 0.72 - 1.65

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 6-14

Удары в створ: 5-3

Угловые: 2-4

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты Клубного чемпионата мира.

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