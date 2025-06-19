iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Реал в дебюте Хаби Алонсо не обыграл Аль-Хиляль на Клубном ЧМ-2025

Королевский клуб тяжело стартовал на турнире.
Сегодня, 00:10       Автор: Антон Федорцив
Реал – Аль-Хиляль / Getty Images
Реал – Аль-Хиляль / Getty Images

Команды долго не запрягали и начали терять моменты со старта. Между дальним ударом Милинковича-Савича и неточным от Леонардо мадридец Асенсио размял Буну выстрелом с дистанции. Позже Тамбакти пробил головой рядом со штангой.

Реал немного прибавил после первой трети. Вот Родриго с дистанции отправил мяч выше ворот. А в следующей атаке он нашел на дальней штанге Гонсало Гарсию, который немного неловко переправил мяч в сетку.

Впрочем, Аль-Хиляль довольно быстро отыгрался. Подопечные Симоне Индзаги заработали одиннадцатиметровый перед перерывом, когда Асенсио сфолил против Леонардо. Невеш уверенно исполнил приговор арбитра.

На старте второго тайма "сливочные" создали несколько возможностей. Гюлер попал в перекладину после прострела, Гонсало Гарсия не переиграл Буну, а Вальверде отправил мяч мимо ворот. В ответ дважды промахнулся Леонардо.

Кульминация наступила под занавес поединка. Фран Гарсия упал на углу штрафной после отмашки Аль-Кахтани – пенальти после вмешательства VAR. Но Вальверде с отметки пробить Буну не сумел – 1:1 в итоге.

Статистика матча Реал – Аль-Хиляль Клубного чемпионата мира

Реал – Аль-Хиляль – 1:1
Голы: Г. Гарсия, 34 – Невеш, 41 (пенальти)

Ожидаемые голы (xG): 2.52 - 1.88
Владение мячом: 52 % - 48 %
Удары: 19 - 13
Удары в створ: 7 - 2
Угловые: 5 - 6
Фолы: 9 - 10

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид клубный чемпионат мира Аль-Хиляль

Статьи по теме

Клубный чемпионат мира-2025: Реал не дожал Аль-Хиляль, Манчестер Сити одолел Видад, Ювентус встретится с Аль-Айном Клубный чемпионат мира-2025: Реал не дожал Аль-Хиляль, Манчестер Сити одолел Видад, Ювентус встретится с Аль-Айном
Манчестер Сити спокойно справился с марокканским соперником в своем стартовом матче КЧМ-2025 Манчестер Сити спокойно справился с марокканским соперником в своем стартовом матче КЧМ-2025
Неймар рассказал о том, что им интересовался участник Клубного чемпионата мира Неймар рассказал о том, что им интересовался участник Клубного чемпионата мира
Мбаппе может пропустить первый матч клубного ЧМ Мбаппе может пропустить первый матч клубного ЧМ

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: решающий матч Украины на молодежном Евро, игры Реала и Ювентуса на клубном ЧМ
просмотров

Последние новости

Другие страны00:51
Клубный чемпионат мира-2025: Реал не дожал Аль-Хиляль, Манчестер Сити одолел Видад, Ювентус встретится с Аль-Айном
Бокс00:36
Фьюри согласился на возобновление карьеры ради "битвы британцев"
Европа00:15
Чемпионат Европы U-21: дальше без Украины - определились все четвертьфинальные пары
Другие страны00:10
Реал в дебюте Хаби Алонсо не обыграл Аль-Хиляль на Клубном ЧМ-2025
Вчера, 23:50
Европа23:50
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Другие страны23:38
Месси прогнозируемо возглавил рейтинг проданных футболок МЛС
Европа22:58
Тоттенхэм официально представил нового тренера
Европа22:55
"Мелочи влияют на результат": Мельгоса прокомментировал вылет Украины U-21 с Евро-2025
Формула 122:22
Африканская трасса приблизилась к возвращению в Формулу-1
Бокс22:02
Названа арена, которая примет бой Альварес - Кроуфорд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK