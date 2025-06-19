Реал в дебюте Хаби Алонсо не обыграл Аль-Хиляль на Клубном ЧМ-2025

Команды долго не запрягали и начали терять моменты со старта. Между дальним ударом Милинковича-Савича и неточным от Леонардо мадридец Асенсио размял Буну выстрелом с дистанции. Позже Тамбакти пробил головой рядом со штангой.

Реал немного прибавил после первой трети. Вот Родриго с дистанции отправил мяч выше ворот. А в следующей атаке он нашел на дальней штанге Гонсало Гарсию, который немного неловко переправил мяч в сетку.

Впрочем, Аль-Хиляль довольно быстро отыгрался. Подопечные Симоне Индзаги заработали одиннадцатиметровый перед перерывом, когда Асенсио сфолил против Леонардо. Невеш уверенно исполнил приговор арбитра.

На старте второго тайма "сливочные" создали несколько возможностей. Гюлер попал в перекладину после прострела, Гонсало Гарсия не переиграл Буну, а Вальверде отправил мяч мимо ворот. В ответ дважды промахнулся Леонардо.

Кульминация наступила под занавес поединка. Фран Гарсия упал на углу штрафной после отмашки Аль-Кахтани – пенальти после вмешательства VAR. Но Вальверде с отметки пробить Буну не сумел – 1:1 в итоге.

Статистика матча Реал – Аль-Хиляль Клубного чемпионата мира

Реал – Аль-Хиляль – 1:1

Голы: Г. Гарсия, 34 – Невеш, 41 (пенальти)

Ожидаемые голы (xG): 2.52 - 1.88

Владение мячом: 52 % - 48 %

Удары: 19 - 13

Удары в створ: 7 - 2

Угловые: 5 - 6

Фолы: 9 - 10

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