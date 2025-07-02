iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Реал минимально переиграл Ювентус благодаря голу своего воспитанника

Гонсало Гарсия продолжает удивлять публику.
Сегодня, 00:01

В рамках 1/8 финала Клубного чемпионата мира Реал встретился с Ювентусом.

Матч получился довольно интересным, хотя и не богатым на голы. 

В первой половине встречи команды играли на равных, даже немного лучше выглядели «бьянконери», однако, открыть счет никому не удалось.

Во второй 45-минутке «сливочные» показали гораздо больше желания, чем до перерыва, создавая момент за моментом. Один из них стал результативным.

Гонсало Гарсия принес победу своей команде, отличившись с ассистом Трента Александра-Арнольда, для которого это первый гол в футболке мадридцев

Источник: Getty Images

Отметим, что Гарсия проводит прорывной турнир. На его счету 3 гола, больше только у Анхеля ди Марии, который уже вылетел вместе с Бенфикой.

Реал Мадрид - Ювентус 1:0

Гол: Гарсия, 54.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Гонсало Гарсия

Статьи по теме

Воспитанник Реала интересен английским грандам Воспитанник Реала интересен английским грандам
Тренер Реала рассказал о состоянии Мбаппе перед матчем КЧМ с Ювентусом Тренер Реала рассказал о состоянии Мбаппе перед матчем КЧМ с Ювентусом
Реал обратил внимание на лучшего игрока Евро U-19 Реал обратил внимание на лучшего игрока Евро U-19
Звезда Реала восстановился после болезни и сможет сыграть на КЧМ-2025 Звезда Реала восстановился после болезни и сможет сыграть на КЧМ-2025

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Реал встретится с Ювентусом в 1/8 финала КЧМ-2025
просмотров

Последние новости

Европа00:55
Тоттенхэм нацелился на лидера одного из принципиальных соперников
Другие страны00:20
Клубный чемпионат мира-2025: Реал стал предпоследним чвертьфиналистом, Боруссия Д ночью сыграет с Монтерреем
Европа00:01
Реал минимально переиграл Ювентус благодаря голу своего воспитанника
Вчера, 23:40
Теннис23:40
"Была on-fire": Ястремская поделилась эмоциями от победы над Гофф
Теннис23:07
Ястремская сенсационно выбила Гофф в первом раунде Уимблдона
Европа23:02
Защитник, которым интересовалось Динамо, перешел в немецкий клуб
Формула 122:59
Команда Формулы-1 представила особую ливрею от знаменитого художника
Европа22:30
Одноклубник Забарного продлил контракт с клубом
Европа22:24
Степанов отличился дублем в товарищеском матче за немецкий клуб
Европа21:45
Испанский топ-клуб договорился о трансфере игрока на проблемную позицию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK