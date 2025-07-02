Реал минимально переиграл Ювентус благодаря голу своего воспитанника

В рамках 1/8 финала Клубного чемпионата мира Реал встретился с Ювентусом.

Матч получился довольно интересным, хотя и не богатым на голы.

В первой половине встречи команды играли на равных, даже немного лучше выглядели «бьянконери», однако, открыть счет никому не удалось.

Во второй 45-минутке «сливочные» показали гораздо больше желания, чем до перерыва, создавая момент за моментом. Один из них стал результативным.

Гонсало Гарсия принес победу своей команде, отличившись с ассистом Трента Александра-Арнольда, для которого это первый гол в футболке мадридцев

Источник: Getty Images

Отметим, что Гарсия проводит прорывной турнир. На его счету 3 гола, больше только у Анхеля ди Марии, который уже вылетел вместе с Бенфикой.

Реал Мадрид - Ювентус 1:0

Гол: Гарсия, 54.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!