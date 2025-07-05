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Футбол

Челси вырвал победу над Палмейрас и вышел в полуфинал Клубного ЧМ

Определилась первая пара 1/2 финала турнира.
Сегодня, 07:27       Автор: Митя Шитко
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

В ночь на 5 июля состоялся четвертьфинальный поединок Клубного чемпионата мира между Палмейрас и Челси.

На 16-й минуте "синие" открыли счет благодаря голу Палмера.

Бразильский коллектив сумел восстановить ничейный результат сразу после перерыва. Автором гола стал Эстеван.

Победный гол был забит на последних минутах игры. Футболист Палмейрас срезал мяч в свои ворота, что позволило Челси пробиться в полуфинал Клубного чемпионата мира.

Источник: Getty Images

Палмейрас (Бразилия) – Челси (Англия) – 1:2

Голы: Эстевао Виллиан, 53 – Коул Палмер, 16, Вевертон, 83 (автогол)

В 1/2 финала турнира "синие" сыграют против бразильского Флуминенсе, который выбил Аль-Хиляль.

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