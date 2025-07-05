Челси вырвал победу над Палмейрас и вышел в полуфинал Клубного ЧМ
Определилась первая пара 1/2 финала турнира.
В ночь на 5 июля состоялся четвертьфинальный поединок Клубного чемпионата мира между Палмейрас и Челси.
На 16-й минуте "синие" открыли счет благодаря голу Палмера.
Бразильский коллектив сумел восстановить ничейный результат сразу после перерыва. Автором гола стал Эстеван.
Победный гол был забит на последних минутах игры. Футболист Палмейрас срезал мяч в свои ворота, что позволило Челси пробиться в полуфинал Клубного чемпионата мира.
Палмейрас (Бразилия) – Челси (Англия) – 1:2
Голы: Эстевао Виллиан, 53 – Коул Палмер, 16, Вевертон, 83 (автогол)
В 1/2 финала турнира "синие" сыграют против бразильского Флуминенсе, который выбил Аль-Хиляль.
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