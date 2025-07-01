Манчестер Сити сенсационно вылетел из Клубного чемпионата мира

Аль-Хиляль в дополнительное время нанес поражение "горожанам" в 1/8 финала.

В ночь на вторник, 1 июля, в Орландо состоялся матч 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025, в котором английский Манчестер Сити встречался с саудовским Аль-Хилялем.

"Горожане" были единственной командой турнира, которая выиграла все свои три матча группового этапа, и считались одним из фаворитов соревнований, но оступились уже на стадии 1/8 финала, проиграв представителю Саудовской Аравии в дополнительное время со счетом 3:4.

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Манчестер Сити минимально выиграл первый тайм благодаря раннему голу Бернарду Силвы, который отличился на девятой минуте. Тем не менее в начале второй половины встречи результативные удары Маркоса Леонардо и Малкома позволили Аль-Хилялю быстро отыграться и повести в противостоянии. Вскоре Эрлинг Холанд выровнял положение, но ничейный результат продержался до конца основного времени.

А в экстра-таймах Калиду Кулибали снова вывел саудовскую команду вперед, на что "горожане" ответили забитым мячом Фила Фодена. Однако победную для Аль-Хиляля точку в матче поставил Леонардо, оформив дубль на 112-й минуте.

Источник: Getty Images

Европа потеряла еще одну команду на КЧМ-2025, а единственный представитель Азии в плей-офф продолжает борьбу в турнире. В четвертьфинале Аль-Хиляль встретится с бразильским Флуминенсе, который ранее выбил миланский Интер.

Статистика матча Манчестер Сити - Аль-Хиляль Клубного чемпионата мира

Манчестер Сити - Аль-Хиляль 3:4 д.в.

Голы: Силва, 9, Холанд, 55, Фоден, 104 - Леонардо, 46, 112, Малком, 52, Кулибали, 94

Ожидаемые голы (xG): 4.21 - 3.16

Владение мячом: 69% - 31%

Удары: 30 - 17

Удары в створ: 14 - 6

Угловые: 19 - 4

Фолы: 17 - 7

Манчестер Сити: Эдерсон - Аит-Нури, Гвардиол (Аке, 53), Диаш, Нунеш (Аканджи, 53) - Рейндерс (Шерки, 91), Гюндоган (Родри, 53), Силва - Доку, Савиньо, Холанд (Мармуш, 91).

Аль-Хиляль: Буну - Лоди, Невиш, Кулибали - Аль-Харби (Аль-Болеахи, 88), Аль-Давсари (Аль-Жувайр, 106), Канно (Ладжами, 83), Милинкович-Савич, Канселу (Аль-Ями, 88) - Леонардо (Аль-Аннам, 116), Малком (Кайо, 64).

Предупреждения: Гвардиол, Нунеш, Акаджи - Леонардо.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Клубного чемпионата мира-2025.

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