Зальцбург не без проблем разобрался с Пачукой

Австрийский клуб лучше реализовал свои моменты.

В ночь на четверг, 20 июня, свой первый матч на клубном ЧМ сыграли Пачука и Зальцбург.

Австрийцы начали очень уверенно и попробовали забить быстрый гол, но Пачука нейтрализовала все угрозы и первой создала несколько опасных моментов.

Мексиканский клуб в целом увереннейц смотрелся в атаке, но после нереализованных шансов все же пропустил первым. На 42-й минуте счет открыл Оскар Глух.

Отыграться Пачуке удалось лишь со стартом второго тайма. На 56-й минуте Брайан Гонсалес без шансов реализовал штрафной удар. Далее инициатива на поле оставалась за мексиканским клубом, однако реализовать свой момент получилось все же у Зальцбурга, на 76-й минуте Карим Онисиво принес победу европейского клубу.

Статистика матча Пачука - Зальцбург Клубного чемпионата мира

Пачука - Зальцбург 1:2

Голы: Гонсалес, 56 - Глух, 42, Онисиво, 76

Ожидаемые голы (xG): 1.31 - 1.9

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 17 - 10

Удары в створ: 6 - 5

Угловые: 7 - 2

Фолы: 12 - 9

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