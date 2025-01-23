ПСЖ совершил крутой камбек против Манчестер Сити, Реал разбил Зальцбург

В среду, 22 января, состоялся ряд матчей седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов.

ПСЖ добыл важную победу в плане борьбы за попадание в плей-офф турнира, совершив эффектный камбек в противостоянии с Манчестер Сити.

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В первом тайме команды обошлись без забитых мячей, хотя и гол Ашрафа Хакими был отменен из-за офсайда.

А в начале второй половины встречи Манчестер Сити усилиями Джека Грилиша и Эрлинга Холанда с интервалом в три минуты обеспечил себе преимущество в два мяча. Тем не менее удержать его "горожанам" не удалось. Усман Дембеле быстро отквитал один мяч, вскоре Бредли Баркола выровнял положение, на 78-й минуте Жоау Невеш вывел вперед уже ПСЖ, а под занавес матча Гонсалу Рамуш поставил победную для парижан точку.

Источник: Getty Images

ПСЖ набрал десять очков и поднялся на 22-е место в общей турнирной таблице Лиги чемпионов, а Манчестер Сити с восемью баллами опустился на 25-ю строчку - за пределы зоны плей-офф.

Статистика матча ПСЖ - Манчестер Сити седьмого тура Лиги чемпионов

ПСЖ - Манчестер Сити 4:2

Голы: Дембеле, 56, Баркола, 61, Невеш, 78, Рамуш, 90+6 - Грилиш, 50, Холанд, 53

Ожидаемые голы (xG): 2.75 - 1.78

Владение мячом: 62% - 37%

Удары: 26 - 9

Удары в створ: 9 - 6

Угловые: 11 - 6

Фолы: 10 - 10

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш - Руис (Заир-Эмери, 61), Феррейра, Невеш - Кан Ин (Дембеле, 46), Дуэ (Рамуш, 62), Баркола.

Манчестер Сити: Эдерсон - Нунеш (Стоунз, 78), Аканджи, Диаш (Льюис, 46), Гвардиол - Ковачич (Гюндоган, 69), Силва - Фоден, Де Брюйне (Макейти, 70), Савиньо (Грилиш, 46) - Холанд.

Предупреждения: Мендеш - Диаш.

В Мадриде Реал не оставил шансов Зальцбургу, нанеся австрийскому сопернику сокрушительное поражение со счетом 5:1.

В первом тайме "сливочные" обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча благодаря двум результативным ударам Родриго. Уже в начале второй половины встречи Килиан Мбаппе довел результат до разгромного, а добил оппонента Винисиус Жуниор, оформив дубль. Зальцбург сумел ответить лишь голом Мадса Бидструпа под конец матча.

Источник: Getty Images

Реал, набрав 12 очков, на данный момент занимает 16-е место в общей турнирной таблице Лиги чемпионов. Зальцбург с тремя баллами расположился на 34-й позиции.

Статистика матча Реал - РБ Зальцбург седьмого тура Лиги чемпионов

Реал - РБ Зальцбург 5:1

Голы: Родриго, 23, 34, Мбаппе, 48, Винисиус, 55, 77 - Бидструп, 85

Ожидаемые голы (xG): 2.70 - 0.58

Владение мячом: 70% - 30%

Удары: 14 - 9

Удары в створ: 6 - 3

Угловые: 10 - 3

Фолы: 11 - 9

Реал: Куртуа - Вальверде, Асенсио, Рюдигер (Рамон Наверос, 78), Менди - Родриго (Диас, 72), Модрич, Себальос (Алаба, 64), Беллингем (Гюллер, 64) - Мбаппе (Эндрик, 72), Винисиус.

РБ Зальцбург: Бласвих - Дедич, Байду, Бланк, Терзич - Ео (Диамбу, 63), Капальдо (Гурна-Дуат, 82), Бидструп, Глух (Кавамура, 82) - Доржелес (Пьянтковски, 63), Дагим (Ратков, 88).

Предупреждение: Винисиус.

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