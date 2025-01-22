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Шахтер - Брест 2:0: обзор матча и результат игры 22.01.2025

"Горняки" сделали результат в первом тайме и сохранили его во втором.
Вчера, 21:42
Шахтер обыграл Брест / Getty Images
Шахтер обыграл Брест / Getty Images

В среду, 22 января, Шахтер принимал в немецком Гельзенкирхене французский Брест в рамках седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов.

Первый опасный момент во встрече Шахтеру удалось создать на седьмой минуте. Эгиналду прорвался по правому флангу, прострелил в центр штрафной на Марлона, но тот отправил мяч рядом с дальней стойкой. "Горняки" продолжали идти вперед, но подобной остроты больше не возникало.

Источник: Getty Images

Брест своим моментом сумел ответить на 15-й минуте из-за ошибки Матвиенко. Защитник Шахтера, получив в штрафной мяч от Ризныка, подарил его сопернику, но подстраховал Бондар.

А украинская команда практически сразу организовала забитый мяч, открыв счет в поединке. Кевин перехватил мяч в центре поля, убежал к штрафной и легко переиграл голкипера Бизота ударом низом в правый угол.

Источник: Getty Images

На 27-й минуте Педриньо эффектно закрутил с острого угла под перекладину, но вратарь справился, переправив мяч на угловой. Вскоре Эгиналду, воспользовавшись забросом из глубины, снова убежал от защитников, но удар из пределов штрафной пришелся рядом со стойкой.

Удвоить преимущество Шахтеру удалось на 37-й минуте благодаря заработанному пенальти. Получив разрезную передачу от Судакова, Азарови ворвался слева в штрафную и был сбит голкипером. Сам Судаков взялся пробивать и уверенно практически по центру отправил мяч в сетку ворот.

Источник: Getty Images

Сразу же в игру пришлось вступать Ризныку. Снова ошибка Матвиенко привела к опасной атаке Бреста, которую ударом из центра штрафной завершал Маньетти, но вратарь спас. Перед самым перерывом Кевин круто разобрался с двумя защитниками, но пробил в руки голкиперу.

В начале второго тайма Брест попробовал прессинговать на чужой половине поля, но "горнякам" удавалось отвечать своими атаками. На 51-й минуте Судаков на ближней в касание замыкал прострел с фланга, но пробил во вратаря. А вскоре Шахтеру пришлось прибегнуть к вынужденной замене - Эгиналду во время очередного своего забега получил повреждение, а вместо него на поле появился Траоре.

Источник: Getty Images

В дальнейшем игра проходила в обоюдной борьбе, тренер французов попытался освежить команду заменами, тем не менее Шахтер успешно справлялся с натиском оппонента и до особой опасности дело не доходило.

На 74-й минуте голкипер Бреста выбежал за пределы штрафной на перехват, после чего мяч оказался у Педриньо, но бразилец не рискнул пробить с дальнего расстояния по пустым воротам. Вскоре французы ответили опасным дальним выстрелом от Лаже со штрафного, но Ризнык был на высоте, вытянув мяч из левой девятки.

Источник: Getty Images

До конца встречи Брест пытался обострять и исправить ситуацию, но Шахтер успешно отоборонялся, сохранив добытое в первом тайме преимущество в два мяча.

Источник: Getty Images

В компенсированное время "горняки" могли поставить разгромную точку в матче, но гол Зубкова, который переправил мяч в пустые ворота после удара Траоре и рикошета от защитника, был отменен из-за фола украинца в ходе атаки.

Источник: Getty Images

Шахтер одержал вторую победу на основной стадии Лиги чемпионов и на данный момент с семью очками занимает 27-е место в общей турнирной таблице. Брест с 13-ю баллами идет 11-м.

В заключительном туре главного еврокубка "горняки" 29 января сыграют в гостях с Боруссией Дортмунд.

Статистика матча Шахтер - Брест седьмого тура Лиги чемпионов

Шахтер - Брест 2:0

Голы: Кевин, 18, Судаков, 37 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 1.95 - 0.43
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 9 - 10
Удары в створ: 5 - 4
Угловые: 3 - 4
Фолы: 17 - 11

Шахтер: Ризнык - Винисиус (Конопля, 71), Бондар, Матвиенко, Азарови - Марлон (Степаненко, 71), Крыськив, Судаков (Бондаренко, 83) - Педриньо (Зубков, 83), Эгиналду (Траоре, 55), Кевин.

Брест: Бизот - Лала, Шардонне, Ндиае, Лаже - Камара (Дель Кастильо, 60), Фернандеш (Кулибали, 85), Маньетти, Думбия (Сима, 60) - Бальде (Салах, 71), Ажорк (Февр, 60).

Предупреждения: Степаненко - Ндиае.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Брест

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