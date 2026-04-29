iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Плей-офф НХЛ: Баффало уступил Бостону, Миннесота обыграла Даллас

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:01       Автор: Валентина Чорноштан
В ночь на среду, 29 апреля, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялись три матча первого раунда Кубка Стэнли.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 28 апреля

Эдмонтон – Анахайм – 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)

Счет в серии: 2-3

Шайбы:
1:0 – 2 Подколзин (Нюджент-Хопкинс, Бушар)
2:0 – 8 Хайман (Нюджент-Хопкинс)
3:0 – 10 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар)
3:1 – 28 Киллорн (Готье, Мактавиш)
4:1 – 30 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид)

Даллас – Миннесота – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Счет в серии: 2-3

Шайбы:
0:1 – 3 Зукарелло-Асен (Хартман, Капризов)
1:1 – 8 Хейсканен (Дюшен, Робертсон)
1:2 – 39 Болди (Капризов, К. Хьюз)
1:3 – 47 МакКэррон (Тарасенко, Тренин)
2:3 – 56 Робертсон (Рантанен, Хейсканен)
2:4 – 58 Капризов (Миддлтон, Болди)

Баффало – Бостон – 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Счет в серии: 3-2

Шайбы:
1:0 – 3 Далин (Томпсон, Цукер)
1:1 – 29 Линдхольм 
1:2 – 69 Пастрняк (Линдхольм)

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK