Плей-офф НХЛ: Баффало уступил Бостону, Миннесота обыграла Даллас
В ночь на среду, 29 апреля, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялись три матча первого раунда Кубка Стэнли.
Результаты матчей плей-офф НХЛ за 28 апреля
Эдмонтон – Анахайм – 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)
Счет в серии: 2-3
Шайбы:
1:0 – 2 Подколзин (Нюджент-Хопкинс, Бушар)
2:0 – 8 Хайман (Нюджент-Хопкинс)
3:0 – 10 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар)
3:1 – 28 Киллорн (Готье, Мактавиш)
4:1 – 30 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид)
Даллас – Миннесота – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Счет в серии: 2-3
Шайбы:
0:1 – 3 Зукарелло-Асен (Хартман, Капризов)
1:1 – 8 Хейсканен (Дюшен, Робертсон)
1:2 – 39 Болди (Капризов, К. Хьюз)
1:3 – 47 МакКэррон (Тарасенко, Тренин)
2:3 – 56 Робертсон (Рантанен, Хейсканен)
2:4 – 58 Капризов (Миддлтон, Болди)
Баффало – Бостон – 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Счет в серии: 3-2
Шайбы:
1:0 – 3 Далин (Томпсон, Цукер)
1:1 – 29 Линдхольм
1:2 – 69 Пастрняк (Линдхольм)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!