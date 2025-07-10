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Футбол

Экс-капитан Ливерпуля покинул свой текущий клуб

Джордан Хендерсон разорвал контракт.
Сегодня, 15:54       Автор: Андрей Безуглый
Джордан Хендерсон / ajax.nl
Джордан Хендерсон / ajax.nl

Хавбек Аякса Джордан Хендерсон покинул клуб.

Пресс-служба клуба объявила, что 35-летний англичанин решил разорвать контракт.

Напомним, что Хендерсон присоединился к Аяксу в январе 2024 года. С тех пор он провел 28 матчей, отметившись четырьмя ассистами.

Что послужило причиной такого решения в клубе не объяснили.

Ранее также нападающий ПСЖ посвятил гол другому экс-игроку Ливерпуля.

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