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Футбол

Нападающий ПСЖ посвятил свой гол Диогу Жоте

Гонсалу Рамуш очень хотел отличиться в память о партнере.
Сегодня, 15:22       Автор: Андрей Безуглый
Гонсалу Рамуш / Getty Images
Гонсалу Рамуш / Getty Images

Нападающий ПСЖ Гонсалу Рамуш посвятил свой гол Диогу Жоте.

Напомним, португалец отметился в воротах Реала, доведя счет до разгромного,  и отпраздновал его в стиле ушедшего товарища.

После матча Рамуш признался, что хотел поскорее забить, чтобы успеть посвятить гол погибшему футболисту.

Мне особо нечего сказать по этому поводу. Я просто хотел забить, чтобы почтить память своего друга. Это очень важно, я старался забить как можно скорее, чтобы не прошло слишком много времени после случившегося. Вот и все

Напомним, что наш автор также посвятил текст Диогу Жоте.

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